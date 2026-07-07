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구자열 원주시장, 25개 읍면동 순회 시작…‘현장 중심 시민 소통’ 본격화

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원주 김철수 기자

승인 : 2026. 07. 07. 13:38

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지역 기관 방문 대신 주요 현안 현장 직접 찾아 시민 목소리 청취
구자열 원주시장, ‘현장 중심, 시민과의 대화’ 본격 시작 (1)
구자열(앞줄 가운데) 원주시장이 6일 신림면을 찾아, '현장 중심, 시민과의 대화' 를 갖고 참석자들과 화이팅을 외치고 있다./원주시
구자열 원주시장이 민선 9기 출범과 함께 시민과 직접 소통하는 현장 행정에 나섰다.

원주시는 지난 6일 신림면을 시작으로 지역 내 25개 읍면동을 순회하는 '현장 중심, 시민과의 대화'를 본격 추진한다고 7일 밝혔다.

이번 순회는 기존의 기관 방문과 간담회 중심 방식에서 벗어나 지역 주요 현안을 직접 확인하고 시민 의견을 청취하는 데 초점을 맞췄다. 시는 현장에서 제기된 의견을 시정에 적극 반영해 실질적인 문제 해결 방안을 마련할 계획이다.

구 시장은 각 읍면동마다 주요 현안 사업지 1곳을 직접 방문해 여건을 살피고 시민 의견을 청취할 예정이다. 이어 진행된 시민과의 대화에서 민선 9기 시정구호인 '시민의 뜻을 모아, 함께 만드는 원주'를 바탕으로 시정 목표와 운영 방향을 설명하고 지역 현안에 대해 의견을 나눌 계획이다.

원주시는 이번 순회를 계기로 시민 불편 사항과 지역별 현안을 면밀히 파악하고, 이를 시정에 적극 반영해 시민이 체감할 수 있는 행정을 구현한다는 방침이다.

구 시장은 "시정은 시민의 삶이 있는 현장에서 시작돼야 한다"며, "지역 현안을 직접 살피고 시민의 목소리를 가까이에서 들으며 시민과 함께 만드는 원주를 실현해 나가겠다"고 밝혔다.
김철수 기자

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