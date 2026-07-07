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코스맥스, 국제 SPF 평가 ‘적합’…글로벌 선케어 경쟁력 강화

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이창연 기자

승인 : 2026. 07. 07. 14:15

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국제 표준 기반 체외 SPF 평가 역량 확인
글로벌 규제 대응 위한 선케어 인프라 강화
코스맥스 R&I유닛 ISO 23675 기반 SPF 평가 진행 모습(1)
코스맥스 연구·혁신(R&I) 유닛 연구원이 로봇팔 장비를 활용한 ISO 23675 평가법으로 선케어 제품의 자외선 차단 지수를 측정하고 있는 모습./코스맥스
화장품 연구·개발·생산(ODM) 기업 코스맥스가 국제 숙련도 평가를 통해 자외선 차단지수(SPF) 시험 역량을 입증했다. 선케어 제품에 대한 규제와 검증 기준이 높아지는 가운데 국제 표준에 부합하는 평가 체계를 확보하면서 글로벌 고객사 지원에도 속도를 낼 전망이다.

코스맥스는 프랑스 소재 숙련도 시험기관 BIPEA(Bureau Interprofessionnel d'Etudes Analytiques)가 주관한 SPF 숙련도 평가에서 'Satisfactory' 등급을 획득했다고 7일 밝혔다.

이번 평가는 지난해 제정된 국제 표준 시험법 'ISO 23675'를 기반으로 진행됐다. 참가 기관들은 자외선 차단 수치가 공개되지 않은 블라인드 시료를 대상으로 자체 시험을 수행한 뒤 결과를 제출했으며, 코스맥스는 안정적인 측정 결과를 도출해 체외(In vitro) SPF 평가 수행 능력을 인정받았다.

BIPEA는 전 세계 기업 연구소와 시험기관을 대상으로 분석 정확성과 시험 결과의 신뢰성을 검증하는 프랑스 전문기관이다. 숙련도 평가는 동일한 시료에 대한 시험 결과를 비교·평가하는 방식으로 운영돼 시험기관의 분석 역량을 객관적으로 확인하는 지표로 활용된다.

ISO 23675는 인체 대신 실험실 환경에서 폴리메틸메타크릴레이트(PMMA) 판을 활용해 자외선의 흡수와 투과 특성을 측정하는 체외 비임상 평가법이다. 로봇팔이 장착된 자동 도포 장비를 활용해 시험 편차를 최소화하고 일관성과 재현성을 높일 수 있는 것이 특징이다. 기존 인체 적용 방식보다 평가 기간을 단축할 수 있는 데다 피시험자의 피부에 직접 자외선을 조사하지 않아 글로벌 선케어 연구개발 분야에서 활용도가 높아지고 있다.

코스맥스는 올해 2월 ISO 23675 평가 체계를 도입한 이후 선케어 연구개발과 평가 인프라를 지속적으로 확대하고 있다. 최근 글로벌 시장에서 자외선 차단제의 기능성과 안전성, 각국 규제 대응 중요성이 커지는 만큼 제품 기획부터 처방 개발, 효능 검증까지 아우르는 지원 체계를 고도화한다는 전략이다. 특히 유럽 시장 진출을 추진하는 고객사가 늘어나면서 국제 기준에 맞춘 시험·평가 역량 확보가 경쟁력으로 작용할 것으로 기대한다고 회사 측은 설명했다.

코스맥스 관계자는 "이번 숙련도 평가 결과는 코스맥스의 선케어 제품 연구개발 및 평가 역량을 대외적으로 확인한 의미가 있다"며 "고객사가 글로벌 시장 변화에 보다 민첩하게 대응할 수 있도록 선케어 기술력과 평가 체계를 지속적으로 고도화하고, 차별화된 제품 개발과 시장 진출을 적극 지원해 나가겠다"고 말했다.
이창연 기자

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