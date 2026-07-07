롯데건설, AAA등급 ABS 2차 발행 성공…자금 운용 안정성 극대화

내년 1분기까지 7700억원 규모 자금 조기 회수 효과

이미지 0 서울 서초구 잠원동 롯데건설 본사 전경./롯데건설

롯데건설이 준공을 앞둔 주택사업장과 그룹 계열사 건축사업장의 공사대금채권을 기초자산으로 활용해 총 3000억원 규모의 자산유동화증권(ABS) 발행에 성공했다.롯데건설은 이번에 발행한 ABS가 최고 신용등급인 AAA를 획득했다고 7일 밝혔다. 발행 규모는 총 3000억원으로, 1500억원은 만기 1년, 나머지 1500억원은 만기 1년 3개월 조건이다. 이번 발행에는 KB증권과 하나증권, 키움증권, 삼성증권, 한국투자증권이 인수단으로 참여했다.이번 발행은 지난 5월 진행한 1차 공사대금채권 ABS에 이은 두 번째 자금 조달이다. 앞선 발행에서 검증된 유동화 구조를 바탕으로 후속 발행에서도 투자 수요를 확보하면서 롯데건설이 자체 설계한 ABS 구조의 안정성과 시장 경쟁력을 다시 한번 입증했다는 평가다. 회사는 이를 기반으로 향후 자금 조달도 안정적으로 이어질 것으로 기대하고 있다.이번 ABS는 기초자산 구성과 신용보강 방식을 강화해 안정성을 높인 것이 특징이다. 준공을 앞둔 주택사업장의 공사대금채권뿐 아니라 그룹 계열사 건축사업장에서 발생하는 공사대금채권도 함께 편입해 기초자산을 다변화했다. 여기에 금융기관의 신용공여와 롯데건설의 예금 운용 등을 더해 최고등급인 AAA를 확보하면서 자체 신용등급(A0) 기준 일반 차입보다 낮은 금리로 자금을 조달할 수 있게 됐다.자금 운용 효율성도 크게 개선될 것으로 전망된다. 일반적으로 건설 현장에서는 공사비를 집행한 뒤 자금을 회수하기까지 평균 2~6개월이 소요되지만, 이번 ABS에 편입된 사업장은 공사비를 집행하는 시점에 맞춰 자금을 조기에 확보할 수 있는 구조다. 롯데건설은 이를 통해 금융비용 절감은 물론 안정적인 현금흐름을 확보하고, 2027년 1분기까지 약 7700억원 규모의 공사비를 조기 회수하는 효과를 거둘 것으로 예상하고 있다.롯데건설은 최근 실적과 재무지표도 개선되고 있다고 설명했다. 올해 1분기 영업이익은 504억원으로 지난해 같은 기간보다 약 12배 증가했다. 프로젝트파이낸싱(PF) 우발채무도 광주 쌍령공원과 홈플러스 부천 상동점·동대문점 등의 본PF 전환에 힘입어 6월 말 기준 2조4000억원대로 감소했으며, 연말까지는 2조2000억원 수준으로 추가 축소해 안정적으로 관리할 계획이다.롯데건설 관계자는 "AAA 등급 ABS의 두 번째 발행을 성공적으로 마무리하면서 시장의 신뢰를 다시 한번 확인했다"며 "지속 가능하고 표준화된 자금 조달 체계를 구축했다는 점에서도 의미가 있다"고 말했다. 이어 "철저한 자금 관리와 수익성 중심의 경영을 통해 재무구조를 더욱 견실하게 만들고 시장의 신뢰를 지속적으로 높여가겠다"고 덧붙였다.