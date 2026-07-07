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건설·부동산 분양정보

GS건설 컨소, 인천 ‘산곡역자이힐스테이트&하늘채’ 내달 분양

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전원준 기자

승인 : 2026. 07. 07. 10:13

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총 2706가구 규모…지하철 7호선 산곡역 인접
인천 부평구 산곡역자이힐스테이트&하늘채 투시도
인천 부평구 산곡역자이힐스테이트&하늘채 아파트 투시도./GS건설 컨소시엄
GS건설·현대건설·코오롱글로벌 컨소시엄이 인천 부평구 일대에서 새 아파트를 선보인다.

GS건설 컨소시엄은 다음 달 부평구 산곡동 일원에서 '산곡역자이힐스테이트&하늘채' 아파트를 분양할 예정이라고 7일 밝혔다.

이 단지는 지하 3층~지상 최고 33층, 20개 동, 총 2706가구 규모로 조성된다. 이 중 전용면적 50~84㎡형 1289가구가 일반분양된다.

전용별 일반분양 가구 수는 △50㎡A 112가구 △50㎡B 44가구 △59㎡A 307가구 △59㎡B 334가구 △59㎡C 213가구 △75㎡A 136가구 △75㎡B 60가구 △84㎡A 20가구 △84㎡B 63가구 등이다.

단지는 지하철 7호선 산곡역 5·6번 출구와 맞닿은 초역세권 입지를 갖췄다. 7호선을 이용하면 강남권까지 환승 없이 이동할 수 있다. 현재 추진 중인 청라연장선이 개통되면 청라국제도시를 비롯한 수도권 주요 지역으로의 접근성도 한층 개선될 전망이다.

교육여건도 우수하다. 산곡북초와 마곡초가 가까워 도보 통학이 가능하다. 산곡중과 청천중, 세일고, 명신여고, 인천외고 등도 인접해 있어 초·중·고교를 아우르는 교육환경을 갖췄다.

상품 설계에도 차별화를 더한다. 남향 위주의 단지 배치로 채광과 통풍을 높인다. 일부 가구에는 4베이 구조와 팬트리, 드레스룸 등을 적용해 공간 활용도를 강화한다. 조경은 숲을 모티브로 한 디자인을 적용한다. 산책로와 휴게공간, 어린이 놀이터, 어린이집 등을 중앙광장과 유기적으로 연결했다. 단지는 차량이 지상으로 다니지 않는 공원형으로 조성된다.

입주민을 위한 커뮤니티시설도 다양하게 마련한다. 피트니스센터와 실내골프연습장, 스크린골프, 사우나 등 운동시설을 비롯해 교보문고와 협업한 작은도서관, 남녀 독서실과 1인 독서실 등 학습공간을 짓는다. 이와 함께 원룸형, 투룸형, 스튜디오형 등 다양한 형태의 게스트하우스도 조성할 예정이다.

GS건설 관계자는 "산곡역자이힐스테이트&하늘채는 산곡역을 바로 이용할 수 있는 뛰어난 입지와 2706가구 규모의 대단지, 브랜드 프리미엄을 모두 갖춘 단지"라며 "다채로운 커뮤니티시설과 상품성을 바탕으로 지역을 대표하는 랜드마크 단지로 자리매김할 것으로 기대한다"고 말했다.
전원준 기자

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