전국 크로스핏 선수 600명 완도 집결…‘청해진 전국대회’ 11일 개막

완도군 0 지난해 7월 완도군에서 열린 크로스핏 대회에서 선수들이 경기에 집중하고 있다./완도군

전남광주통합특별시 완도군이 전국 크로스핏 선수들이 참가하는 대규모 스포츠 대회를 개최하며 해양 스포츠 도시 이미지 제고에 나선다.완도군은 오는 11일부터 12일까지 이틀간 청해진스포츠센터 일원에서 '2026 완도 청해진 크로스핏 전국대회'를 개최한다고 7일 밝혔다.이번 대회는 완도군이 주최하고 ㈜에스티비인터내셔널이 주관하며, 완도군의회와 완도군체육회가 후원한다.대회에는 아시아 지역 크로스핏과 피트니스 선수 600명을 비롯해 관계자 등 총 3600여 명이 참가해 치열한 경쟁을 펼칠 예정이다. 총상금은 2000만원 규모다.크로스핏은 근력 운동과 유산소 운동, 역도, 체조 등 다양한 종목을 결합해 단시간 고강도로 신체 능력을 겨루는 스포츠로, 최근 젊은 층을 중심으로 높은 인기를 얻고 있다.군은 참가 선수들의 기량에 따라 초급과 중급, 상급 부문으로 나눠 경기를 진행한다.대회 첫날에는 완도의 해안 경관을 배경으로 펼쳐지는 '팀 달리기' 경기가 열리며, 둘째 날에는 청해진스포츠센터에서 스쿼트와 철봉, 역도 등 다양한 종목의 본선 경기가 이어진다.완도군은 대규모 참가자와 관람객이 몰릴 것으로 예상됨에 따라 완도경찰서와 완도소방서 등 관계기관과 협조체계를 구축하고 교통안전과 화재 예방, 응급의료 대응 등 안전 관리에도 만전을 기하고 있다.군 관계자는 "선수들이 최고의 기량을 펼칠 수 있도록 경기장 조성과 안전 관리 등 모든 준비를 철저히 마쳤다"며 "이번 대회를 계기로 완도가 해양 스포츠 중심지이자 스포츠 마케팅 선도 도시로 도약하는 계기가 되길 기대한다"고 말했다.