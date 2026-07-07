닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

전국 전남

전국 크로스핏 선수 600명 완도 집결…‘청해진 전국대회’ 11일 개막

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260707010002370

글자크기

닫기

완도 이명남 기자

승인 : 2026. 07. 07. 13:27

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

완도군
지난해 7월 완도군에서 열린 크로스핏 대회에서 선수들이 경기에 집중하고 있다./완도군
전남광주통합특별시 완도군이 전국 크로스핏 선수들이 참가하는 대규모 스포츠 대회를 개최하며 해양 스포츠 도시 이미지 제고에 나선다.

완도군은 오는 11일부터 12일까지 이틀간 청해진스포츠센터 일원에서 '2026 완도 청해진 크로스핏 전국대회'를 개최한다고 7일 밝혔다.

이번 대회는 완도군이 주최하고 ㈜에스티비인터내셔널이 주관하며, 완도군의회와 완도군체육회가 후원한다.

대회에는 아시아 지역 크로스핏과 피트니스 선수 600명을 비롯해 관계자 등 총 3600여 명이 참가해 치열한 경쟁을 펼칠 예정이다. 총상금은 2000만원 규모다.

크로스핏은 근력 운동과 유산소 운동, 역도, 체조 등 다양한 종목을 결합해 단시간 고강도로 신체 능력을 겨루는 스포츠로, 최근 젊은 층을 중심으로 높은 인기를 얻고 있다.

군은 참가 선수들의 기량에 따라 초급과 중급, 상급 부문으로 나눠 경기를 진행한다.

대회 첫날에는 완도의 해안 경관을 배경으로 펼쳐지는 '팀 달리기' 경기가 열리며, 둘째 날에는 청해진스포츠센터에서 스쿼트와 철봉, 역도 등 다양한 종목의 본선 경기가 이어진다.

완도군은 대규모 참가자와 관람객이 몰릴 것으로 예상됨에 따라 완도경찰서와 완도소방서 등 관계기관과 협조체계를 구축하고 교통안전과 화재 예방, 응급의료 대응 등 안전 관리에도 만전을 기하고 있다.

군 관계자는 "선수들이 최고의 기량을 펼칠 수 있도록 경기장 조성과 안전 관리 등 모든 준비를 철저히 마쳤다"며 "이번 대회를 계기로 완도가 해양 스포츠 중심지이자 스포츠 마케팅 선도 도시로 도약하는 계기가 되길 기대한다"고 말했다.
이명남 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

‘돈쭐’ 이어지자 감사 전한 한성기업…“정직한 식품기업 될 것”

초고가 아파트 등 부동산 탈세 조사 731억 탈루 적발

떠오르는 바이오가스시장…금호건설, 신사업으로 집중 육성

SK하이닉스, 美 증시 42조원 공모 착수…한국 반도체 랠리가 글로벌 ETF 판도 갈랐다

“검찰 권한 아닌 국민 안전장치”…현직 검사들이 말한 보완수사의 이유

[인터뷰] 이충환 경기도전국체전추진단장 “경기 체육 선순환 원년 만든다”

[마켓파워]강호동 체제 농협경제, 농협사료 흑자에도 영업손실 12배 확대

지금 뜨는 뉴스

귀하신 서울 국평 전세…신규·갱신 전세보증금 격차 8000만원

광주 찾은 배재고 야구부 “깊이 반성…인성 중요성 깨달았다”

손흥민 따라 ‘찰칵’…월드컵 무대에 선 휴머노이드 ‘아틀라스’

의외로 인간관계를 망치는 말버릇 7가지

현대차, TCR 월드투어 시즌 2승…‘아반떼 N’ 질주 계속