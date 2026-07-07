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산업 대기업

KG에코솔루션, 국내 대형 정유사와 바이오연료 추가 공급 계약

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김정규 기자

승인 : 2026. 07. 07. 10:43

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수백톤 추가 공급 계약
7월 내 납품 완료 예정
KG에코솔루션 CI
KG에코솔루션은 국내 대형 정유사와 고품질 바이오연료 추가 공급 계약을 체결했다고 7일 밝혔다.

이번 계약에 따라 KG에코솔루션은 해당 정유사에 수백 톤 규모의 바이오연료를 공급하며, 납품은 이달 내 완료할 예정이다. 회사는 지난 4월 또 다른 국내 대형 정유사와 첫 공급 계약을 체결해 납품을 마친 데 이어, 추가 계약까지 성사시키며 정유사 고객사를 확대하게 됐다.

KG에코솔루션은 발전용 바이오연료 시장에서 축적한 생산 및 품질관리 역량을 바탕으로 올해 사업 포트폴리오 확대에 나서고 있다. 이를 위해 전문 경영인을 영입하고 연구개발(R&D) 전담 조직을 신설하는 등 조직 개편을 추진했으며, 기존 발전용 시장에 더해 정유사 시장으로 사업 영역을 확대하고 있다.

회사는 이번 계약이 정유사의 엄격한 품질 기준과 공급 안정성 평가를 통과했다는 점에서 의미가 있다고 설명했다. 정유사 시장은 품질과 안정적인 대량 공급 능력을 모두 충족해야 하는 만큼 진입 장벽이 높은 시장으로 평가된다.

KG에코솔루션은 이번 계약을 계기로 사업 포트폴리오를 다변화하고 고부가가치 제품 판매 비중을 확대해 실적 개선 기반을 마련한다는 계획이다.

KG에코솔루션 관계자는 "앞으로도 고품질 바이오연료 개발과 생산 기술을 지속적으로 고도화할 것"이라며, "이번 성과를 발판 삼아 국내외 주요 정유사와의 협력 네트워크를 더욱 넓혀 글로벌 친환경 에너지 시장을 확고히 선도하는 기업으로 도약해 나갈 방침"이라고 밝혔다.
김정규 기자

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