보고 만지고 배우는 건강교육…김천시 어린이 건강체험관 운영

손 씻기부터 식생활까지 체험형 건강교육

유치원·어린이집 대상 맞춤형 프로그램 마련

건강이 놀이가 된 김천! 어린이 건강체험관 운영 0 아이들이 직접 참여하고 체험할 수 있는 '어린이 건강체험관'/김천시

경북 김천시보건소가 어린이들이 놀이와 체험을 통해 건강한 생활 습관을 자연스럽게 익힐 수 있도록 '어린이 건강체험관'을 운영한다.김천시보건소는 평생 건강 습관이 형성되는 아동기의 특성을 고려해 어린이 눈높이에 맞춘 체험형 건강교육 프로그램을 마련했다고 7일 밝혔다.건강체험관은 유치원과 어린이집 단체를 대상으로 회차별 소규모 인원으로 운영되며, 어린이들이 직접 참여하는 체험 중심 방식으로 진행된다.프로그램은 올바른 손 씻기와 건강한 식생활, 신체활동, 구강건강, 금연·절주, 생명의 탄생 등 일상과 밀접한 건강 주제로 구성됐다. 어린이들은 다양한 교구와 체험시설을 활용해 보고, 만지고, 움직이는 활동을 통해 건강의 중요성을 쉽고 재미있게 배울 수 있다.특히 이론 중심 교육에서 벗어나 오감을 활용한 체험형 교육을 통해 흥미와 참여도를 높이고, 배운 내용을 가정에서도 실천할 수 있도록 연계해 건강한 생활 습관 형성을 지원할 계획이다.손중일 김천시보건소 건강증진과장은 "어린이들이 건강을 어렵게 느끼기보다 놀이처럼 즐기며 올바른 생활 습관을 자연스럽게 익히길 바란다"며 "앞으로도 다양한 체험형 건강교육 프로그램을 운영해 어린이들의 건강한 성장과 건강한 생활문화 조성에 힘쓰겠다"고 말했다.