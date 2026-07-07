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울릉군의회, 제10대 전반기 출범…이철우 의장·홍영표 부의장 선출

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울릉 최성만 기자

승인 : 2026. 07. 07. 14:05

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이철우 의장,“군민의 기대와 신뢰에 부응하는 의회 만들터”
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6일 제10대 울릉군의회가 개원하며 의장단 선출을 했다. 이철우 의장(왼쪽부터), 홍영표 부의장, 이상식,홍성근,최윤정,박기호,장재태 의원./울릉군의회
울릉군의회가 제10대 전반기 의장단을 구성하고 개원식을 열며 본격적인 의정활동에 들어갔다.

울릉군의회는 6일 제10대 울릉군의회 개원식을 개최하고 전반기 의장에 이철우 의원(5선·국민의힘), 부의장에 홍영표 의원(초선·더불어민주당)을 각각 선출했다.

개원식은 의원 선서를 시작으로 이철우 의장의 개원사와 남한권 울릉군수의 축사 순으로 진행됐다. 의원들은 군민의 대표로서 법령을 준수하고 공공의 이익을 우선하며 성실하게 직무를 수행할 것을 다짐했다.

이날 행사에는 7명의 군의원을 비롯해 남한권 울릉군수와 관계 공무원 등이 참석해 제10대 울릉군의회의 새로운 출발을 함께 축하했다.

이철우 신임 의장은 "군민의 기대와 신뢰에 부응하는 의회를 만들어 군민과 함께하는 의회, 집행부와 건설적으로 협력하는 의회, 동료 의원 모두가 존중받고 화합하는 의회를 구현하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.

홍영표 신임 부의장은 "의장을 성심껏 보좌하고 의회가 하나의 목소리로 군민 앞에 설 수 있도록 역할을 다하겠다"며 "울릉의 현안 해결을 위해 동료 의원들과 함께 노력하고 책임 있는 의정활동으로 군민의 기대에 보답하겠다"고 밝혔다.

제10대 울릉군의회는 앞으로 군민의 목소리를 충실히 반영하고 지역 발전과 군민 복리 증진을 위한 의정활동에 힘을 쏟을 계획이다.
최성만 기자

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