닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

전국 전남

국립호남권생물자원관, 섬·연안서 신종 포함 세균자원 310종 발굴

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260707010002495

글자크기

닫기

목포 이명남 기자

승인 : 2026. 07. 07. 14:32

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

도서·연안 생태계에 서식하는 미생물 다양성 확인과 국가 생물자원 확보
국립호남권생물자원관
국립호남권생물자원관이 친환경 조사선 '섬누림호'를 활용한 도서·연안 현장을 조사하고 있다./국립호남권생물자원관
국립호남권생물자원관이 전국 섬과 연안 지역에 대한 장기 조사 끝에 신종과 국내 미기록종을 포함한 세균자원 310종을 발굴하며 국가 생물자원 확보에 의미 있는 성과를 거뒀다.

기후에너지환경부 산하 국립호남권생물자원관은 2021년부터 5년간 전국 100여 곳의 섬과 연안 지역을 대상으로 자생 세균자원을 조사한 결과, 신종 13종과 국내 미기록종 297종 등 총 310종의 세균자원을 확인했다고 7일 밝혔다.

이번 조사는 도서·연안 생태계에 서식하는 미생물의 다양성을 확인하고 국가 생물자원을 확보하기 위해 추진됐다.

연구진은 전국 100여 개 도서·연안 지역에서 해수와 해양퇴적물, 염생식물, 토양 등 다양한 환경 시료를 채집해 세균을 분리·동정했으며, 지난 2023년부터는 친환경 연구선 '섬누림호'를 활용해 가거도와 추자도, 어청도 등 접근이 어려운 원거리 섬까지 조사 범위를 확대했다.

이번에 발굴된 신종과 미기록종 세균은 도서·연안 생물다양성 연구를 위한 기초자료로 활용되는 것은 물론 국가 생물종 목록 확대에도 기여할 것으로 기대된다.

특히 일부 미기록종은 의약·바이오와 친환경 농업 등 산업적 활용 가능성도 확인됐다.

025년 율도에서 발견된 미기록종 세균 '주시켈라 하레나에(Zooshikella harenae)'는 항균·항암·면역조절 기능이 있는 것으로 알려진 붉은색 색소 '프로디지오신(Prodigiosin)'을 생산하는 것으로 확인돼 의약·바이오 소재로의 활용 가능성이 주목받고 있다.

또 고하도의 염생식물 뿌리 주변에서 분리된 미기록종 '로세비움 살리눔(Roseibium salinum)'은 공기 중 질소를 식물이 이용할 수 있는 암모니아 형태로 전환하는 질소 고정 능력을 갖춘 것으로 확인돼 친환경 농업 분야에서의 활용 가능성도 기대된다.

국립호남권생물자원관은 이번 연구가 도서·연안 지역에 대한 체계적인 생물다양성 조사가 미개척 미생물자원 발굴에 효과적이라는 점을 입증한 사례라고 평가했다.

또 기후변화에 민감하면서도 생물다양성이 풍부한 도서·연안 지역에 대한 지속적인 조사와 자원 확보가 국가 생물주권 강화와 생물자원 산업 기반 확충에 중요한 역할을 할 것으로 내다봤다.

박진영 국립호남권생물자원관장은 "앞으로도 도서·연안 지역에 대한 장기 조사와 생물자원 발굴을 지속적으로 추진해 유용 생물자원 확보와 연구를 확대하고, 생물다양성 연구와 산업화를 연계하는 기반을 더욱 강화해 나가겠다"고 말했다.
이명남 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

‘돈쭐’ 이어지자 감사 전한 한성기업…“정직한 식품기업 될 것”

초고가 아파트 등 부동산 탈세 조사 731억 탈루 적발

떠오르는 바이오가스시장…금호건설, 신사업으로 집중 육성

“검찰 권한 아닌 국민 안전장치”…현직 검사들이 말한 보완수사의 이유

SK하이닉스, 美 증시 42조원 공모 착수…한국 반도체 랠리가 글로벌 ETF 판도 갈랐다

[인터뷰] 이충환 경기도전국체전추진단장 “경기 체육 선순환 원년 만든다”

[마켓파워]강호동 체제 농협경제, 농협사료 흑자에도 영업손실 12배 확대

지금 뜨는 뉴스

“4명 모으던 골프는 옛말”… 올여름 ‘2인 라운드’ 뜬다

귀하신 서울 국평 전세…신규·갱신 전세보증금 격차 8000만원

광주 찾은 배재고 야구부 “깊이 반성…인성 중요성 깨달았다”

손흥민 따라 ‘찰칵’…월드컵 무대에 선 휴머노이드 ‘아틀라스’

의외로 인간관계를 망치는 말버릇 7가지