경기도의회 새 의장에 남종섭…제12대 전반기 의장단 출범

단독 출마 남 의장 165표 획득… 부의장직도 고은정·김미숙 당선

남 의장 “지방의회법 제정 앞장… 소통·상생 정치 선보일 것”

260707 제12대 전반기 의장에 남종섭 선출...부의장에 고은정.김미숙 당선 (1) (1) 0 남종섭 제12대 경기도의회 전반기 의장./경기도의회

고은정 제1부의장 (1) 0 제12대 경기도의회 전반기 고은정 부의장. /경기도의회

김미숙 제2부의장 (1) 0 제12대 경기도의회 전반기 김미숙 제2부의장. /경기도의회

제12대 경기도의회 전반기를 이끌 신임 의장에 4선의 남종섭 의원(더불어민주당·용인3)이 선출됐다. 부의장도 모두 더불어민주당 소속 의원들이 맡으며 전반기 의장단 구성을 마무리했다.경기도의회는 7일 본회의장에서 제392회 임시회 제1차 본회의를 열고 의장과 부의장 선거를 실시했다. 무기명 전자투표로 진행된 선거에서 의장단은 모두 과반 이상의 지지를 얻어 선출됐다.의장 선거에는 단독 출마한 남종섭 의원이 재석의원 167명 가운데 찬성 165표, 반대 2표를 얻어 전반기 의장으로 당선됐다.1966년생인 남 의장은 제10대 경기도의회 후반기 교육행정위원장과 제11대 경기도의회 전반기 더불어민주당 대표의원을 역임했으며, 지방자치와 의회 운영 분야에서 활동해 왔다.남 의장은 당선 인사를 통해 "전국 최대 규모인 경기도의회가 바로 서야 대한민국 지방자치의 기준이 된다"며 "지방의회가 제대로 역할을 수행할 수 있도록 지방의회법 제정에 앞장서겠다"고 밝혔다.이어 "의회의 성공은 소통과 협치에 달려 있다"며 "다수당은 먼저 손을 내밀고 소수당은 존중받는 상생의 의회를 만들어 도민의 기대에 부응하겠다"고 말했다.이어 진행된 부의장 선거에서도 민주당의 강세가 뚜렷했다. 단독 출마한 제1부의장 선거에서는 고은정 의원(더불어민주당, 고양10)이 재석의원 167명 중 찬성 165표, 반대 2표를 얻어 당선됐다.여야 맞대결로 관심을 모았던 제2부의장 선거에서는 김미숙 의원(더불어민주당·군포3)이 국민의힘 금종례 의원(비례)을 제치고 당선되며 제12대 경기도의회 전반기 의장단 구성이 마무리됐다.김 의원은 이날 선거에서 142표를 얻어 제2부의장에 선출됐다. 앞서 의장에는 남종섭 의원(더불어민주당·용인3)이, 제1부의장에는 더불어민주당 소속 의원이 각각 선출됐다.이번 의장단 선거 결과는 더불어민주당이 절대다수를 차지하고 있는 제12대 경기도의회의 의석 구도가 그대로 반영된 것으로 평가된다. 현재 경기도의회는 더불어민주당 144석, 국민의힘 22석, 조국혁신당 1석 등 모두 167석으로 구성돼 있다.관련 법령과 경기도의회 회의규칙에 따라 선출된 의장단의 임기는 2년이다. 경기도의회는 의장단 구성을 마친 뒤 제392회 임시회를 시작으로 제12대 전반기 의정활동에 본격 돌입한다.