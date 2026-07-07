닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

국제 유럽

英 등 유럽 4개국 “2027년까지 국방비 조달 위한 ‘다자 방위 메커니즘’ 수립”

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260707010002524

글자크기

닫기

김현민 기자

승인 : 2026. 07. 07. 14:57

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

나토 정상회의 앞두고 국방 투자·조달 협력 본격화
민간 자금 동원, 재무장·방산 생산 확대 추진
TURKEY NATO <YONHAP NO-0849> (EPA)
북대서양조약기구(NATO·나토) 정상회의 개최를 하루 앞둔 6일(현지시간) 튀르키예 앙카라의 베슈테페 밀레 모스크 인근 거리에 나토 현수막이 걸려 있다./EPA 연합
영국을 비롯한 유럽 4개국이 내년까지 국방비 증액과 군수품 조달 개선 계획을 담은 새로운 '다자간 방위 메커니즘(MDM)'을 구축하는 것을 목표로 협력을 본격화했다.

북대서양조약기구(NATO·나토) 정상회의를 앞두고 민간 자금까지 활용해 유럽의 재무장과 방위산업 투자 확대에 속도를 내겠다는 취지로 보인다.

영국, 네덜란드, 핀란드, 폴란드는 6일(현지시간) 공동성명을 통해 "국방 투자 가속화, 공동 조달 장려, 핵심 군사 역량에 대한 수요 통합을 목표로 하는 MDM 개발에 상당한 진전을 이루고 있다"며 "우리는 이 모델의 기술적 세부 사항을 개발하는 과정에서 더 많은 동맹국들의 지원을 받았다"고 밝혔다고 로이터 통신, 튀르키예 국영 아나돌루 통신이 보도했다.

MDM의 목적은 국방 분야에서 새로운 국제 자금 조달 모델을 구축해 뜻이 같은 동맹국들의 군사적 수요를 충족시키는 데 있다.

이들 4개국은 "프로젝트에 참여하는 국가 연합을 확대하기 위해 노력할 것"이라며 "참여 의사를 밝힌 국가들과 함께 올가을 이 메커니즘을 개발하는 다음 단계로 나아갈 계획"이라고 설명했다.

국방 재정 문제는 7~8일 튀르키예 앙카라에서 진행되는 나토 정상회의의 핵심 의제가 될 것으로 보인다. MDM은 각국의 재무장을 위해 민간 자금을 더 많이 유치하려는 여러 구상 중 하나다.

이 분야의 또 다른 주요 구상으로는 국방·안보·회복력 은행(DSRB) 설립 프로젝트가 있다. 캐나다는 이번 정상회의에서 DSRB 창립에 참여하는 약 10개국을 발표할 예정이다.

이번 나토 정상회의에서는 지난해 회의에서 합의한 국방비 지출 약속 이행, 우크라이나에 대한 군사 지원 유지, 방산 생산 확대 등을 논의할 전망이다.

레이첼 리브스 영국 재무장관은 "유럽의 국방 조달 체계가 지나치게 분산돼 있고 비용이 많이 들며 절차도 느리다"며 "그래서 협력을 강화하고 조달을 개선하며 우리의 공동 억지력을 강화할 MDM 구축을 추진해 왔다"고 말했다.

이어 "우리 주변의 세계가 변화하는 상황에서 동맹국들과 협력할 때 우리는 가장 강하다"며 "폴란드가 MDM에 합류하게 된 것을 기쁘게 생각하며 이를 통해 우리의 방위 역량을 강화하고 우리와 동맹국들의 안전을 지킬 수 있을 것"이라고 강조했다.
김현민 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

‘돈쭐’ 이어지자 감사 전한 한성기업…“정직한 식품기업 될 것”

초고가 아파트 등 부동산 탈세 조사 731억 탈루 적발

떠오르는 바이오가스시장…금호건설, 신사업으로 집중 육성

“검찰 권한 아닌 국민 안전장치”…현직 검사들이 말한 보완수사의 이유

SK하이닉스, 美 증시 42조원 공모 착수…한국 반도체 랠리가 글로벌 ETF 판도 갈랐다

[인터뷰] 이충환 경기도전국체전추진단장 “경기 체육 선순환 원년 만든다”

[마켓파워]강호동 체제 농협경제, 농협사료 흑자에도 영업손실 12배 확대

지금 뜨는 뉴스

“4명 모으던 골프는 옛말”… 올여름 ‘2인 라운드’ 뜬다

귀하신 서울 국평 전세…신규·갱신 전세보증금 격차 8000만원

광주 찾은 배재고 야구부 “깊이 반성…인성 중요성 깨달았다”

손흥민 따라 ‘찰칵’…월드컵 무대에 선 휴머노이드 ‘아틀라스’

의외로 인간관계를 망치는 말버릇 7가지