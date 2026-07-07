한전, 에너지 공공기관 8년 연속 재난관리평가 ‘우수’

지난해 3월 경북 산불 위기관리 역량 높은 평가

(한전 보도사진) 2026년 재난안전한국훈련시 발언하는 김동철 한전 사장 0 김동철 한전 사장이 2026년 재난안전한국훈련에서 발언하고 있다./한전

한국전력은 행정안전부 주관 '2026년도 재난관리평가'에서 에너지 분야 공공기관 최초로 8년 연속 '우수기관'으로 선정됐다고 7일 밝혔다.재난관리평가는 중앙부처, 공공기관, 지방자치단체 등 총 340개 재난관리책임기관(중앙부처 30, 공공기관 67, 지자체 243)을 대상으로 재난관리 단계별 관리 실태를 진단하는 국가 차원의 종합 평가다. 평가 결과는 '우수-보통-미흡' 등급으로 나뉘며, 국민 안전과 직결된 행정 역량을 판단하는 중요한 지표로 활용된다.한전은 이번 평가에서 △기관장·부기관장·책임자·실무자의 재난상황 대응역량(인터뷰) △안전한국훈련을 통한 재난대비 실효성 △재해 경감 우수기업 인증을 통한 업무 연속성 유지 노력 등 모든 평가 항목에서 높은 점수를 받았다.특히 지난해 3월 경북 지역 재난 산불 당시, 변전소 2개소가 정지되는 대규모 전력설비 위기 속에서 선보인 현장 중심의 위기관리 역량이 높은 평가를 받았다.당시 한전은 자체 보유한 화재진화용 산불확산지연제를 산림청에 긴급 지원하는 한편, 유관기관과 유기적 협업을 통해 피해 가옥의 정전 복구 기간을 3일에서 1일로 단축해 이재민들의 조기 일상 회복을 앞당겼다. 이외에도 산불 피해지역 전력설비에 대한 특별점검을 시행하고, 신속한 복구를 위해 한전 및 협력회사 직원 3100여명과 예산 223억원을 투입하는 등 주민 불편을 최소화했다.김동철 사장은 "이번 8년 연속 우수기관 선정은 기후위기로 재난이 복잡해지는 상황 속에서 임직원 모두가 안정적 전력 공급을 위해 헌신한 결과"라며 "앞으로 어떠한 재난상황이 발생하더라도 신속히 대응할 수 있는 재난관리체계를 고도화해 나가겠다"고 말했다.