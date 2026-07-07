편의점서 싱글몰트 위스키 산다…달라진 술 소비

GS25 와인25플러스, 싱글몰트 첫 단일 주종 매출 1위

하이볼서 '정통 위스키' 소비로 이동

[사진자료1] GS25에서 모델이 위스키를 들고 포즈를 취하고 있다 0 GS25에서 모델이 위스키를 들고 포즈를 취하고 있다./GS리테일

편의점 주류 소비의 중심이 달라지고 있다. 하이볼용 블렌디드 위스키를 찾던 소비자들이 이제는 발베니, 글렌피딕 등 싱글몰트 위스키를 선택하는 모습이다. 특히 10만원 이상 프리미엄 제품 판매가 크게 늘고 20대가 새로운 소비층으로 부상하면서 위스키 시장이 '가성비'에서 '취향 소비' 중심으로 재편되고 있다.7일 GS25가 운영하는 주류 스마트오더 플랫폼 '와인25플러스'에 따르면 올해 들어 싱글몰트 위스키가 처음으로 모든 주종을 통틀어 매출 1위에 올랐다. 지난해 위스키가 와인을 제치고 최대 매출 주종에 오른 데 이어 올해는 싱글몰트 단일 카테고리만으로도 가장 높은 매출을 기록했다.올해 와인25플러스의 위스키 매출 가운데 싱글몰트가 차지하는 비중은 61%로 지난해보다 15%포인트 증가했다. 특히 10만원 이상 프리미엄 싱글몰트 위스키 매출은 전년 대비 126% 늘었으며, 위스키 평균 객단가도 와인의 두 배를 웃돌았다.GS25는 팬데믹 이후 확산된 하이볼과 저가 위스키 중심 소비가 최근에는 원액 본연의 풍미를 즐기는 싱글몰트 중심으로 이동하고 있다고 분석했다. 사회관계망서비스(SNS)를 통해 위스키 브랜드와 생산 방식, 테이스팅 정보 등을 쉽게 접하면서 취향에 맞는 제품을 니트(Neat)나 스트레이트(Straight) 방식으로 즐기는 소비자가 늘고 있다는 설명이다.연령별로는 20대 남성이 가장 가파른 성장세를 보였다. 2년 전과 비교해 싱글몰트 위스키 매출 증가율은 20대 남성이 75%로 가장 높았으며, 이들의 전체 주류 주문 금액 중 위스키 비중도 56%로 전 연령대 가운데 가장 높았다. 절대 구매 규모는 여전히 40~50대가 앞섰지만 성장세에서는 20대가 새로운 핵심 소비층으로 떠오른 것으로 나타났다.상품별로는 발베니 12년·14년, 글렌피딕 15년 700㎖, 카발란 솔리스트 전용잔 패키지 등 프리미엄 싱글몰트 제품이 매출 상위권을 차지했다. 반면 하이볼용으로 주로 소비되던 2만~4만원대 블렌디드 위스키의 매출 비중은 약 30% 감소했다.GS25는 일반 편의점에서 접하기 어려운 프리미엄·한정판 위스키를 스마트오더 플랫폼을 통해 다양하게 선보인 점도 싱글몰트 판매 증가를 이끈 요인으로 분석했다.김선미 GS25 와인25플러스팀 MD는 "하이볼과 믹솔로지 중심이던 위스키 소비가 최근에는 싱글몰트를 중심으로 빠르게 재편되고 있다"며 "앞으로도 단독 상품과 한정판, 독립병입 위스키 등 차별화된 상품을 지속 확대해 와인25플러스를 대표적인 위스키 구매 플랫폼으로 육성해 나갈 계획"이라고 말했다.