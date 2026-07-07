서울시의회 12대 전반기 새 의장에 3선 임만균 선출

"원칙 지키고 소통하는 의회 만들 것"

부의장 민주 성흠제·국힘 이성배 선출

dlaaks 0 제12대 서울시의회 전반기 의장에 선출된 임만균 서울시의원(관악3·더불어민주당) /서울시의회

임만균 서울시의원(관악3·더불어민주당)이 제12대 서울시의회 전반기 의장으로 선출됐다.임 의장은 7일 오후 열린 서울시의회 본회의에서 117표 중 113표를 받았다.앞서 서울시의회 더불어민주당은 지난달 29일 의장 후보로 임 의원을 선출했다. 민주당은 지난 6·3 지방선거에서 서울시의회 전체 118석 가운데 80석을 확보했으며, 다수당이 의장을 맡는 관행에 따라 임 의원이 의장직에 오르게 됐다. 민주당과 국민의힘이 한 자리씩 나눠 맡는 부의장에는 성흠제 의원(은평1·더불어민주당)과 이성배 의원(송파4·국민의힘)이 각각 선출됐다.한남대 도시지역계획과를 졸업한 뒤 공인노무사로 활동한 임 의원은 2018년 지방선거를 시작으로 이번 6·3 지방선거까지 세 번 연속 당선했다.제11대 서울시의회에서 환경수자원위원회 위원장으로 활동한 임 의원은 한강버스 운영사에 선착장 접근성 개선 비용을 지원하기 위해 업무협약을 변경해 달라는 서울시의 동의안을 부결하며 시정을 견제한 바 있다.임 의원은 "당선의 기쁨보다 무거운 책임감이 앞선다"며 "권한보다 책임을 먼저 생각하는 의장이 되겠다"고 밝혔다.이어 "비록 당은 나뉘어 있어도 서울시의회라는 하나의 이름으로 시민의 평가를 받는 만큼 이해가 다를수록 원칙을 지키고 갈등이 깊을수록 더 소통하는 의회를 만들겠다"며 "제12대 의회를 역대 가장 일 잘하는 의회로 이끌겠다"고 강조했다.