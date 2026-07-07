한미일, 나토 계기 외교장관 회담 개최...“3국 간 안보·경제협력 논의”

APEC 이후 9개월여 만의 한미일 외교장관 회담

외교부 “공급망·안보·경제 관련 3국 협력 프로젝트 논의”

JFS 이행·쿠팡 등 한미 현안도 논의될 듯

한미일 외교장관회의 사진(2) 0 지난해 10월 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 계기 열린 한미일 외교장관 회담에 참석한 조현 외교부 장관(가운데)./제공=외교부

이재명 대통령의 북대서양조약기구(NATO) 정상회담 순방을 수행 중인 조현 외교부 장관이 이를 계기로 마코 루비오 미 국무장관, 모테기 도시미스 일본 외무상과 7일(현지시간) 외교장관 회담을 갖는다. 지난해 10월 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 이후 9개월여 만에 열리는 한미일 외교장관회담에서는 3국 간 안보·경제협력 의제가 폭넓게 다뤄질 예정이다.이문배 외교부 부대변인은 7일 외교부 청사에서 정례 브리핑을 통해 "한미일 외교장관 회의에서 3국 장관은 한반도 문제, 지역 정세와 글로벌 정세, 3국 간 안보·경제 협력에 관한 논의를 할 예정"이라며 "정세 차원뿐 아니라 그동안 한미일 3국 간 협력 프로젝트를 논의해 온 부분에 대한 구체적인 논의가 있을 것"이라고 밝혔다.이 부대변인은 3국 간 협력 프로젝트에 대해 "공급망과 안보 관련, 그리고 경제 관련 사안들을 포괄하는 협력 프로젝트"라고 언급했다. 최근 중동발 에너지공급망 위기가 부각됨에 따라 이와 관련한 3국 공조 방안 등이 논의될 것으로 관측된다. 특히 중동 재건 및 역내 평화 구상, 호르무즈 해협 자유 통항 등과 관련한 의제도 다뤄질 것으로 보인다. 여기에 더해 북한이 러시아와 중국의 비호 아래 핵 보유국지위를 강조하며 핵·재래식 전력을 지속적으로 증강하는 데 대한 3국 협력 방안도 의제로 올라갈 것으로 보인다.이번 나토 정상회의에 다카이치 사나에 일본 총리가 불참함에 따라 한미일 정상회담이 열릴 수 없는 만큼, 이번 한미일 외교장관 회담이 3국 협력을 재확인하는 계기가 될 것으로 보인다.조 장관은 이번 회담을 계기로 루비오 장관과 한미 양자 현안에 대한 논의도 벌일 예정이다. 한미 조인트팩트시트(JFS)의 안보분야 이행을 위한 킥오프 회의의 후속 논의 일정이 잡히지 않은 상황에서 관련 일정을 조율하기 위한 논의가 이뤄질 수 있다는 관측이 나온다. 아울러 조 장관은 쿠팡 문제와 관련한 한국 정부의 입장과 관련 조치에 대해 미측에 설명할 것으로 보인다. 앞서 미 연방 하원 법사위원회는 지난 1일(현지시간) 한국 정부가 미국 기업에 대한 차별적인 공격을 하고 있다는 취지의 35쪽 분량의 보고서를 낸 바 있다. 정부는 이에 대해 쿠팡에 대한 차별적 대우는 없었다는 입장을 견지하고 있는 상황이다.조 장관은 나토 정상회의를 계기로 양자 회담 일정도 조율 중이다. 이 부대변인은 "양자 외교장관 회담 일정이 확정되면 관련 내용을 공개할 예정"이라고 밝혔다.