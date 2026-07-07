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한림대의료원, 글로벌 연구성과 평가 3년 연속 국내 톱10

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배다현 기자

승인 : 2026. 07. 07. 16:30

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네이처 인덱스 의료 부문 국내 8위·세계 420위
연구 기여도·논문 수 증가…질·양 모두 성장
한림대학교의료원
한림대의료원 산하병원 전경/한림대학교의료원
한림대학교의료원이 글로벌 연구성과 평가에서 3년 연속 국내 10위권을 유지했다. 연구자의 기여도를 나타내는 점유율(Share)과 논문 수가 모두 증가하면서 세계 순위도 전년보다 상승했다.

한림대학교의료원은 7일 글로벌 연구성과 평가인 '네이처 인덱스 2026 연구 선도기관' 의료 부문에서 국내 8위, 세계 420위를 기록했다고 밝혔다. 이번 평가는 2025년 발표된 연구성과를 기준으로 집계됐다.

네이처 인덱스는 세계적 학술지 네이처가 선정한 178개 우수 학술지에 게재된 논문을 기반으로 기관별 연구성과를 평가하는 지표다. 단순 논문 수뿐 아니라 공동연구에서 연구자가 기여한 비중을 반영한 점유율을 함께 평가한다.

의료원은 이번 평가에서 논문 32편과 점유율(Share) 3.92를 기록했다. 세계 순위는 지난해 465위에서 420위로 45계단 상승했으며, 국내에서는 최근 3년 연속 10위권을 유지했다. 점유율은 2023년 1.82에서 3.92로 확대됐고, 논문 수도 같은 기간 22편에서 32편으로 늘어 연구자 기여도와 연구 실적이 함께 증가한 것으로 나타났다.

한림대학교의료원은 연구지원 프로그램과 의료데이터 기반 연구 플랫폼을 통해 산하 5개 병원의 연구 역량을 지원하고 있다. 이를 바탕으로 올해 과학기술정보통신부 기초연구사업에서도 다수의 과제가 선정됐다.

김용선 한림대학교의료원장은 "3년 연속 국내 상위권을 유지한 것은 임상 현장에서 축적한 연구역량이 꾸준히 인정받고 있다는 의미"라며 "기초와 임상을 아우르는 연구 생태계를 지속적으로 강화해 글로벌 의학 발전에 기여하겠다"고 말했다.

한편 네이처 인덱스는 세계 주요 연구기관의 기초과학 연구 경쟁력을 비교하는 대표적인 지표 가운데 하나로 활용되고 있으며, 국내 의료기관들도 연구 역량 강화를 위해 해당 평가를 주요 성과 지표로 삼고 있다.
배다현 기자

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