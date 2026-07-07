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김민석 “정청래 화답한 것 다행”…자기정치 논쟁, 전대 아젠다 되나

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심준보 기자

승인 : 2026. 07. 07. 16:49

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"당대표 로망 발언과 합당·공천 부족, 뭐가 진짜 자기정치인지 토론할 때"
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더불어민주당 당대표 경선 출마를 선언한 김민석 전 국무총리가 7일 국회 의원회관에서 열린 3대 메가프로젝트와 지방주도성장 균형발전을 넘어 지방주도성장으로 토론회에서 개회사를 하고 있다. /이병화 기자
김민석 전 국무총리는 7일 정청래 전 대표의 반박에 대해 "정 전 대표가 자기정치 문제에 대한 제 문제제기에 화답한 것을 다행이라고 생각한다"고 밝혔다.

김 전 총리는 이날 국회에서 열린 '3대 메가프로젝트와 지방주도성장을 위한 토론회' 직후 기자들과 만나 "제가 자기정치 문제를 전당대회 주요 아젠다로 제기했는데 정 전 대표와 가까운 일부 의원들은 이를 네거티브라고 말했다"며 "정 전 대표가 스스로 네거티브를 안 하겠다는 입장에서 저를 향해 자기정치 아니냐고 반문한 것은, 제가 제기한 자기정치 문제가 네거티브가 아니라 이번 전대에서 꼭 정리돼야 할 당의 중요한 문제라는 게 확정된 것"이라고 했다.

김 전 총리는 "저는 합당 문제, 검찰개혁 문제, 공천 문제, 선거 지휘 문제와 관련된 토론 부족, 숙의 부족, 당정 조율 부족 등을 자기정치라고 지적했고 그 폐해가 지난 1년 우리 당의 문제였다고 짚었다"고 강조했다. 그러면서 "정 전 대표는 제가 딱 한 번 말한 '당대표가 저의 오랜 로망이었다'는 발언을 자기정치라고 지적했다"며 "이 둘 가운데 뭐가 진짜 지난 1년간 우리 당에 어려움을 가져온 자기정치 폐해인지 토론하고 당원의 평가를 받을 시간이 왔다고 생각한다"고 말했다.

한편 김 전 총리는 이날 이른바 '8월 통합전대설'에 대해서도 입장을 밝혔다. 그는 "최민희 의원이 제기한, 대통령이 조국혁신당과의 8월 통합전당대회를 지지하거나 지침을 내렸는데 제가 반대해 무산됐다는 것은 0.1도 사실이 아니다"라며 "최 의원에게 개인적으로 설명한 바 있다"고 말했다. 김 전 총리는 "최 의원이 스스로 말하듯 친청이라는 것 때문에 이 문제를 다시 제기한 게 아니라면, 그게 사실이라고 주장할 근거를 설명해주는 게 좋겠다"고 덧붙였다.

그러면서 그는 "소위 8월 통합전당대회라는 여권 내 지침이 있었고 제가 반대한 게 0.1이라도 사실이라면 이번 전당대회 당대표 후보 등록을 하지 않겠다"고 선언했다.
심준보 기자

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