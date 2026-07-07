공정위원장 “현대차에 기대 크다”…서강현 사장 “로보틱스 시대 협력사와 동반성장”

서 사장은 7일 경기도 성남시 더블트리 호텔에서 열린 '현대차그룹 상생협약 체결식' 이후 기자들과 만나 "로보틱스 산업에 투자를 많이 할 때 기존 자동차 협력사들과 함께 동반성장하는 계획을 갖고 있다"고 말했다.
현대차그룹은 이날 공정거래위원회, 1·2차 협력사들과 함께 상생협약 체결식을 열고, AI·로봇·소프트웨어(SDV) 중심의 산업 전환에 대응하기 위해 공급망 전반의 상생협력을 강화하기로 했다.
주 위원장은 "한국 경제 발전에서 가장 큰 어려움은 양극화가 심하다는 점"이라며 "좋은 인적 역량은 많지만 일할 좋은 자리가 부족하고, 중요한 원인 중 하나가 양질의 일자리를 가진 중소·중견기업이 부족하다는 것"이라고 진단했다.
이어 "현대차처럼 가장 많은 협력사를 거느리고 있는 기업이 협력업체들과 공급망에서 양극화를 줄여가는 노력을 한다면 대한민국 공동체의 지속 발전에 큰 기여를 할 것"이라며 "역사에 길이 남을 업적이 될 수 있다고 생각한다"고 덧붙였다.
특히 주 위원장은 "현대차에 기대하는 바가 아주 크다"고 강조하며 대기업과 협력사 간 상생 생태계 구축의 중요성을 거듭 강조했다.
이에 서 사장은 "감사하다"며 "현대차그룹은 몇 년째 상생 협력을 위해 노력하고 있지만 앞으로는 공급망 개선을 더욱 강화해 1차 협력사뿐 아니라 2·3차 협력사까지 전체적으로 개선될 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.
서사장은 로보틱스 투자 과정에서 협력사의 역할에 대해 "로보틱스 사업에 대한 투자를 확대하는 과정에서 기존 자동차 협력사 중 관심과 역량을 가진 업체들이 함께 성장할 수 있도록 계획을 갖고 있다"고 설명했다.
로보틱스 사업의 구체적인 일정과 관련해서는 "2028년부터 2030년 사이 본격적인 양산을 시작할 예정"이라며 "향후 일정에 맞춰 협력사들과 함께 협력해 나가겠다"고 말했다.