현대차 노사, 2차 제시안에도 접점 못 찾아…15차 교섭 ‘파업 분수령’

현대차 노사, 14차 임협 교섭 개최

사측, 2차 임금성 제시안 노조 거부

8일 15차 교섭 예정…파업 갈림길

마주 앉은 현대차 노사 교섭 대표<YONHAP NO-3805> 0 현대자동차 노사는 지난 5월 6일 울산공장 본관 동행룸에서 2026년 임금협상 상견례를 열었다. 노사 교섭 대표가 마주 앉은 모습./연합

현대자동차 노사가 올해 임금협상에서 사측의 두 번째 제시안을 놓고 협상에 나섰지만 입장 차를 좁히지 못했다. 추가 제시안이 기대에 미치지 못한다고 판단한 노조는 오는 8일 교섭에서 전향적인 안이 나오지 않을 경우 투쟁에 나설 수 있다고 경고했다.7일 업계에 따르면 현대차 노사는 이날 울산공장에서 열린 제14차 임금혐상 교섭에서 추가 임금성 제시안을 놓고 논의를 진행했지만 합의점을 찾지 못했다.현대차는 이날 2차 제시안을 통해 기본급 8만4000원 인상안을 제시했다. 이는 지난 2일 내놓은 1차 제시안보다 5000원 높인 수준이다.성과급 및 격려금도 기존 제시안보다 상향했다. 사측은 성과금 350%와 950만원, 주식 12주 지급안을 제안했다. 1차 제시안과 비교하면 격려금은 50만원, 주식 지급 규모는 2주 늘었다.최영일 현대차 대표이사는 "조속한 교섭 마무리를 위해 핵심 쟁점을 하나씩 가지치기해 나가야 할 시점"이라며 "이번 추가 임금성 제시가 교섭 진전의 큰 의미가 있었으면 한다"고 밝혔다.노조는 이에 대해 조합원이 기대하는 수준에 미치지 못한다며 반발했다.이종철 전국금속노동조합 현대차지부장은 "사측 추가제시안이 정말 실망스럽다"며 "15차 교섭에서 임금성을 포함해 별도 요구안 핵심 사안에 대한 전향적인 안이 없다면 노동조합은 갈 길을 가겠다"고 강조했다.다만, 노사는 일부 별도 요구안에서는 의견 접근을 이뤘다. 퇴직금 DC(확정기여형) 제도 도입과 장기근속자 예우 개선 방안 중 금메달 지급 방식을 현금 또는 ETF 선택제로 변경하는 방안 등에서는 공감대를 형성했다.현대차 노사는 오는 8일 제15차 교섭을 이어갈 예정이다. 노조가 추가 제시를 요구하고 있는 만큼 다음 교섭이 올해 임협의 분수령이 될 전망이다. 노조는 이날 교섭 이후 중앙쟁의대책위원회 2차 회의를 진행할 예정이다.업계 관계자는 "노사가 추가 교섭을 통해 접점을 찾을지, 노조가 쟁의 수순에 돌입할지 갈림길에 선 상황"이라고 말했다.