靑 “우크라이나 1억 달러 지원 약속…살상무기 제외”

위성락 국가안보실장이 7일(현지시간) 튀르키예 앙카라 한국 기자단 프레스센터에서 이재명 대통령의 나토 순방 일정 관련 브리핑을 하고 있다./연합뉴스

이재명 대통령이 북대서양조약기구(NATO·나토) 정상회의 참석을 계기로 우크라이나에 1억 달러 규모의 포괄적 지원을 약속했다. 다만 인도적 지원 중심의 기존 기조를 유지하며 살상무기는 지원하지 않겠다는 방침을 재확인했다.

위성락 국가안보실장은 7일 현지시간 튀르키예 앙카라 현지 프레스센터에서 브리핑을 열고 “우리는 인도적인 지원을 포함해 다양한 경로로 우크라이나를 꾸준히 지원해 왔다”며 “이번 1억 달러 공약은 그 연장선에서 우리의 기여를 확대하는 것”이라고 밝혔다.

위 실장은 “우크라이나에 대한 1억 달러 규모의 포괄적인 지원 약속을 통해 국제 평화와 안보에 관한 우리의 기여 의지를 행동으로 보여줬다”고 말했다.

그러면서 “하루빨리 참혹한 전쟁이 끝나고 평화로운 일상이 회복될 수 있도록 대한민국은 글로벌 책임 강국으로서 국제사회와 함께 힘을 계속 보태 나갈 것”이라고 밝혔다.

살상무기 지원 가능성에는 선을 그었다. 청와대 고위관계자는 “우크라이나에 대한 우리의 지원 입장은 기존에서 변함이 없다”며 “우리는 살상무기는 지원하지 않는 입장”이라고 강조했다.

이어 “살상무기 외 여러 영역에서 다양한 지원을 준비하고 있지만 구체적 지원 내역은 확정하지 않았다”며 “살상무기는 제외하고 여타 영역에서 지속 지원할 것”이라고 말했다.

이 대통령은 나토 정상회의를 계기로 8일 노르웨이, 네덜란드, 루마니아 등 나토 회원국 정상들과 양자 정상회담도 진행할 예정이다.

위 실장은 “나토 정상회의 계기인 만큼 각국과의 방산 협력 증진 방안이 주요 논의 사항이 될 것으로 기대한다”고 설명했다.

요나스 가르 스퇴레 노르웨이 총리와는 신재생에너지와 공급망 협력 방안이 논의될 전망이다.

딕 스호프 네덜란드 총리와는 인공지능, AI와 배터리 등 첨단 과학기술 협력 확대가 주요 의제로 오를 것으로 보인다. 루마니아 대통령과는 원전과 인프라 분야 협력 확대 방안이 중점 논의될 전망이다.

한편 이 대통령은 이날 마크 카니 캐나다 총리와 약식 회동을 갖고 한·캐나다 미래 협력 방안을 논의했다. 캐나다 측은 잠수함 우선협상대상자 선정 결과를 지난 주말 이 대통령에게 사전 설명했다. 아울러 양측은 AI와 에너지, 핵심광물, 방산 등 포괄적 전략 동반자 관계 확대에 공감했다.