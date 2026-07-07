‘영구 복당금지’ 엄포에… “좌시 않겠다” 결집하는 친한·소장파

張 강경모드 반발, 중진도 제동 나서
'역풍 우려' 경징계로 수위조절 전망도
|
7일 정치권에 따르면 국민의힘 윤리위는 전날 징계 청구안 심사에 착수했다. 현재 윤리위에는 친한계와 장 대표 사퇴를 요구해 온 초·재선 모임 '대안과 미래' 소속 의원 수십 명에 대한 징계요청서가 제출된 것으로 알려졌다. 장 대표는 비공개회의에서 "심각한 해당 행위에 대해서는 당헌·당규를 개정해서라도 복당을 영구 금지해야 한다"며 강경 방침을 세운 것으로 전해졌다.
이에 당내 비주류는 곧장 반발했다. '대안과 미래'는 이날 국회에서 조찬 회동을 열고 "다수 국민의 인식에 반하는 행위를 지속할 시에는 좌시하지 않을 것"이라고 말했다. 간사인 이성권 의원은 "장 대표가 주도하는 징계를 통한 뺄셈 정치는 정적 제거, 정치 생명 연장을 위한 것에 불과하다"며 "노선 차이를 인정하지 않고 공포정치, 징계정치를 하는 것에 반대한다"고 밝혔다.
친한계도 공개 반격에 나섰다. 박정훈 의원은 CBS 라디오에서 "징계를 강행할 경우 장 대표에 대한 징계·사퇴 이유만 쌓여갈 것"이라며 "당을 어렵게 만들고 지방선거에서 심판을 받은 사람이 장 대표 아니냐"고 주장했다.
당내 중진들도 제동에 나섰다. 성일종 의원은 MBC 라디오에서 "개인적 친분 때문에 사적으로 도운 것까지 토론 대상이 되겠냐"며 "당에 어떠한 피해가 있었는지 정확하게 파악해야 한다"고 말했다. 나경원 의원도 KBS 라디오에서 "지금은 각자 반성하고 자성해야 하는데, 징계의 칼을 거칠게 들이대면 또 다른 분란 요소가 될 수 있다"고 지적했다.
윤리위가 별도의 징계 개시 결론 없이 첫 회의를 마치면서 당내 갈등은 당분간 이어질 전망이다. 다만 지도부가 장 대표 사퇴를 요구했던 김재섭·김용태·우재준 의원 등에 대해서는 일단 징계를 추진하지 않는 쪽으로 가닥을 잡은 것으로 전해지면서 계파 갈등 확산을 의식한 수위 조절에 나선 것 아니냐는 해석도 나온다.
한 비주류 의원은 "소수를 제외하고는 친한계에 대해서도 중징계보다는 경징계에 그칠 것이라는 전망이 많다"며 "강한 징계는 오히려 역풍을 부를 수 있다는 우려가 지도부 사이에서도 적지 않은 것으로 안다"고 말했다.