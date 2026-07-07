89.4兆… 삼성전자, 엔비디아·애플 제치고 1위

삼성전자가 2분기 영업이익으로 89조원 이상 올리면서 국내 재계를 넘어 글로벌 빅테크 기업 중에서도 신기록을 세웠다. 89조원은 삼성전자가 2024~2025년에 걸쳐 벌어들인 합산 영업이익보다도 많은 수치로, 충당금 개념으로 빠진 10조원대의 성과급을 포함 시 실제론 100조원대 실적을 낸 것으로 분석된다. 단 3개월 만에 지난 24개월 치 이익을 벌어들인 삼성전자의 상승세는 아직도 초기라는 보는 시각이 많다. 올해 업계가 예상하는 삼성전자 연간 영업이익은 373조원, 내년은 500조원 이상이다.



7일 삼성전자는 2분기 매출이 지난해 대비 129.3% 증가한 171조원, 영업이익은 같은 기간 1810.3% 증가해 89조4000억원으로 잠정 집계됐다고 공시했다.



엔비디아도, 애플도 넘은 실적이다. 세계 시가총액 1위 엔비디아는 최근 분기(2~4월) 기준 535억3600만 달러(약 82조원)의 영업이익을 기록한 바 있다. 애플도 최근 실적인 1분기(2025년 10~12월)에 509억 달러(약 78조원)를 기록했다. 두 회사 모두 분기 최대 영업이익이었다.



삼성전자는 지난 2024년 32조7260억원, 2025년에는 43조6010억원의 영업이익을 올렸다. 특히 이번 2분기 영업이익은 직원들에게 지급하는 성과급 충당금을 제외한 것이어서 이 영향을 감안하면 실제 영업이익은 100조원을 넘을 것으로 보인다.







