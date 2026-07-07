與, 재검표 사실상 수용… 잠실 247만표 봉인 푼다

더불어민주당이 7일 서울 올림픽공원 핸드볼경기장에 보관된 6·3 지방선거 투표지 247만장을 검증하는 데 동의하는 뜻을 밝히면서, 재검표가 조만간 이뤄질 것으로 보인다. 중앙선거관리위원회는 이날 경기장 내에서 공개 재검표를 한 뒤 투표지를 중앙선관위 청사로 옮기는 방안을 국회 6·3 지방선거 투표용지 부족사태 국정조사특별위원회에 보고했다.