與, 재검표 사실상 수용… 잠실 247만표 봉인 푼다

|6·3 지방선거 투표용지 부족 사태를 조사 중인 윤상현 국회 국정조사특별위원회 위원장을 비롯한 위원들이 서울 송파구 올림픽공원 내 개표소 찾은 2일 개표소 내부에 투표용지 보관박스가 쌓여 있다. /국회사진기자단
더불어민주당이 7일 서울 올림픽공원 핸드볼경기장에 보관된 6·3 지방선거 투표지 247만장을 검증하는 데 동의하는 뜻을 밝히면서, 재검표가 조만간 이뤄질 것으로 보인다. 중앙선거관리위원회는 이날 경기장 내에서 공개 재검표를 한 뒤 투표지를 중앙선관위 청사로 옮기는 방안을 국회 6·3 지방선거 투표용지 부족사태 국정조사특별위원회에 보고했다.
현재 핸드볼경기장에는 서울시장 선거와 송파구의회의원 선거, 잠실7동 투표분 등 총 247만장이 보관돼 있다. 지난달 3일 투표용지 부족 사태가 불거진 뒤 경기장 밖에서 시위가 이어지면서 한 달 넘게 중앙선관위 청사로 이송되지 못한 채 남아 있는 상태다.
한병도 민주당 대표 직무대행 겸 원내대표는 이날 원내대책회의에서 국민의힘이 요구해온 재검표에 대해 "국조특위에서 추진하는 방안을 적극 검토하겠다"고 밝혔다. 민주당이 재검표 적극 검토 방침을 공식화한 것은 이번이 처음이다. 앞서 국조특위 위원장인 윤상현 국민의힘 의원은 재검표를 전제로 한 여야 합의를 요청해 왔다.
중앙선관위는 이날 투표지 검증 및 이송 방안을 함께 보고했다. 선관위 측은 "투표지 등을 임시공간에 장기간 보관함에 따른 국민적 불안감과 의혹을 해소하고, 경기장도 본연의 기능을 할 수 있도록 원상 복구할 필요성이 있다"고 밝혔다. 구체적으로는 인력 440명을 투입해 특위·참관인·언론이 지켜보는 가운데 9시간 가량 검증하는 방안을 내놨다.
검증이 끝난 투표지는 봉인 후 밀폐형 차량으로 중앙선관위 과천청사로 옮기게 되며, 이송 과정에는 국회 원내 정당별 추천자가 각 1명씩 참관한다. 보안 대책으로는 개표소 출입구에 이송 참관인이 서명한 특수봉인지를 붙이고, 내부와 출입구에 CCTV를 설치해 상시 녹화하는 방안도 제시됐다. 선관위는 "검증을 위한 경찰의 현장 질서유지 조치가 필수 조건"이라고 강조했다. 이는 재검표 진행 시 경기장을 둘러싼 시위대의 반발 가능성을 고려한 것으로 풀이된다.