안동시, 상반기 186건 계약원가심사 예산 8억9000만원 절감

적정 공사비 반영으로 품질 향상

0708 안동시 상반기 계약원가심사로 예산 8억 9천만 원 절감 0 상반기 계약원가심사로 예산 절감과 공사 품질을 향상시킨 안동시청/안동시

경북 안동시가 올해 상반기 계약원가심사를 통해 8억9000만원의 예산을 절감하며 건전한 재정 운영과 예산 효율성을 높였다.8일 안동시에 따르면 본청과 직속기관, 사업소, 지방공기업에서 추진한 총 186건, 554억6000만원 규모의 사업에 대해 계약원가심사를 실시해 사업 발주 단계에서부터 불필요한 예산 낭비 요인을 사전에 차단해 예산을 절감했다.또 분야별 절감액은 공사 78건 5억9000만원, 용역 67건 2억8000만원, 물품구매 41건 2100만원으로 전체 평균 절감률은 1.57%를 기록했다.계약원가심사는 사업 발주 전에 설계의 적정성과 공법, 물량, 단가 등을 종합적으로 검토해 과다 산정되거나 누락된 사업비를 바로잡는 사전예방적 감사제도로 시는 올해 3월부터 시행된 석면분담금과 임금채권부담금 등 법정부담금을 설계에 적정 반영해 시공사의 법적 의무 이행에 필요한 비용을 확보하고 과소 설계된 항목은 적정 수준으로 조정해 공사의 품질과 안전성을 높였다.시는 공사원가계산서 재료비 항목에서 기존 관행으로 남아 있던 고재처리비 일률 공제 방식도 개선해 고재처리비를 일괄 공제하면서 재료비를 기준으로 산정되는 산업안전보건관리비 등 제경비와 도급금액까지 연쇄적으로 감소해 공사원가가 왜곡되던 문제를 바로잡아 계약상대자의 불이익을 예방하고 적정 공사비를 반영할 수 있도록 했다.권기창 시장은 " 단순한 예산 절감에 그치지 않고 관련 법령과 제도 변화는 물론 현장 여건까지 충실히 반영한 계약원가심사를 통해 예산의 효율성과 공사의 품질을 함께 높여 나가겠다"고 밝혔다.