경기도 최고 한우는...내달 25일까지 참가 농가 모집

대회사진1 (1) 0 지난해 8월에 열렸던 '제7회 경기 한우 고급육 평가대회' 시상식 모습./경기도

경기도 최고 한우를 뽑는 고급육 평가대회가 오는 10월 안성시에서 열린다.8일 경기도에 따르면 올해로 여덟 번째를 맞는 경기 한우 고급육 평가대회는 경기도와 농협경제지주 경기지역본부가 함께 추진하는 도내 대표 한우 고급육에 대한 평가행사다. 우수 농가간 선의의 경쟁과 기술 교류를 통해 경기 한우의 품질을 향상시키고 브랜드 가치도 높일 수 있을 것으로 기대된다.대회는 10월 13일부터 15일까지 안성시 도드람 안성축산물공판장에서 출하·도축·심사 및 경매가 펼쳐진다. 시상식은 25일 축산진흥대회와 연계해 개최될 예정이다.참가 대상은 경기도 내 한우 사육농가 중 지역축협(브랜드경영체)의 추천을 받은 농가로, 경기도에서 출생해 혈통 등록이 완료된 한우 거세우를 출품할 수 있다. 출품축은 2024년 1월 이후 출생한 개체로 도축장 도착 체중 700kg 이상 등의 요건을 충족해야 한다.심사는 도체등급과 육질, 육량뿐 아니라 농장환경과 방역관리 수준 등을 종합 평가하는 방식으로 진행된다. 특히 농장의 등록우 관리, 차단방역시설 운영, 해썹(HACCP) 인증 여부, 개체관리 수준 등을 함께 평가해 우수한 사양관리 역량을 갖춘 농가를 선정할 계획이다.이번 대회에서는 고급육 분야를 비롯해 우수브랜드 분야와 특별상(청춘예찬) 분야 등 총 3개 분야에 대해 시상이 이뤄질 예정이며, 우수 농가에는 도지사 표창과 축산단체장 표창 등이 수여된다.참가희망 농가는 신청서와 구제역 예방접종 확인서, 친자확인 결과서 등 관련 서류를 구비해 다음달 25일까지 시군이나 지역축협에 제출하면 된다.이은경 도 동물방역위생과장은 "경기 한우 고급육 평가대회는 우수 농가를 발굴하고 경기 한우의 품질 경쟁력을 높이는 뜻깊은 행사"라며 "도내 한우농가의 적극적인 참여를 통해 경기 한우의 우수성을 함께 만들어 가길 기대한다"고 말했다.