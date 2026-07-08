제10대 완주군의회 출범…“군민을 지키는 의회, 미래로 나아가는 의회” 선언

성중기 의장, 출범 기자회견 통해 5대 의정 방향 발표

제10대 완주군의회 군민을 지키는 의회 미래로 나아가는 의회 선언_edited 0 완주군의회는 8일 완주군청 브리핑룸에서 출범 기자회견을 열고 제10대 의회의 비전과 다섯 가지 핵심 의정 방향을 발표하며 새로운 의정활동의 시작을 공식 선언했다./완주군의회.

제10대 완주군의회가 '군민을 지키는 의회, 미래로 나아가는 의회'를 새로운 의정 비전으로 제시하고 앞으로 4년간 군민 중심의 책임 의정을 펼쳐나가겠다는 의지를 밝혔다.완주군의회는 8일 완주군청 브리핑룸에서 출범 기자회견을 열고 제10대 의회의 비전과 5대 핵심 의정 방향을 발표하며 본격적인 의정활동의 시작을 알렸다.성중기 의장은 기자회견문을 통해 "제10대 완주군의회는 군민의 뜻을 가장 먼저 듣고, 군민의 삶을 가장 먼저 살피며, 완주의 미래를 가장 먼저 준비하는 의회가 되겠다"고 밝혔다.구체적으로 제10대 완주군의회의 핵심 의정 방향으로 △ 민생과 미래를 주도하는 경제 의회 △ 주민의 삶에 밀착하는 안전한 복지 의회 △ 완주의 자존심을 지키는 군민 우선의 자치 의회 △ 군민의 뜻을 받드는 생산적 균형 의회 △ 대안을 제시하는 실력 있는 정책 의회를 제시했다.완주군의회는 민생경제 회복을 최우선 과제로 삼아 전통시장과 골목상권 활성화, 스마트농업 지원, 피지컬 AI 생태계 조성, 수소 신산업 육성 등 미래 성장동력 확보에 힘쓰겠다고 밝혔다.또 아이 키우기 좋은 돌봄환경 조성, 학생 통학환경 개선, 교통약자 이동권 보장, 생활환경 개선 등 군민이 체감하는 복지정책을 강화하고, 군민의 뜻을 최우선으로 하는 자치 의정과 책임 있는 예산·결산 심사, 정책 중심 의회를 구현하겠다는 의지도 함께 밝혔다.끝으로 성 의장은 "오늘 군민 여러분께 드린 다섯 가지 약속은 앞으로 4년 동안 제10대 완주군의회가 흔들림 없이 지켜나갈 의정의 원칙"이라며 "군민을 지키는 의회, 미래로 나아가는 의회라는 다짐을 실천으로 증명하고 군민의 신뢰에 성과로 보답하겠다"고 말했다.한편 완주군의회는 오는 10일 첫 번째 의정간담회를 열고, 제302회 임시회 회기일정과 안건 등을 협의할 예정이다.