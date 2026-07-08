KB금융타운 전북혁신도시 개소…전북 금융허브 조성 ‘속도’

시니어부터 금융취약계층까지 아우르는 고객 맞춤형 상담 서비스 갖춰

금융기관 집적 본격화, 제3금융중심지 조성·제2차 공공기관 유치 기대

2026-07-08 KB금융타운 개소식-7 0 KB금융그룹의 'KB금융타운' 개소식에 이원택 전북특별자치도지사를 비롯해 김윤덕 국토교통부 장관, 김성주 국민연금공단 이사장, 조지훈 전주시장, 양종희 KB금융그룹 회장 등이 참석했다./전북특별자치도.

KB금융그룹이 8일 전북혁신도시에 'KB금융타운'을 개소하며 전북 금융허브 조성에 힘을 보탰다.이날 열린 개소식에는 이원택 전북특별자치도지사와 김윤덕 국토교통부 장관, 김성주 국민연금공단 이사장, 조지훈 전주시장, 양종희 KB금융그룹 회장 등이 참석해 개소를 축하했다.지상 6층 규모로 조성된 KB금융타운에는 은행과 증권이 함께 입주한 복합 점포를 비롯해 시니어 고객 상담을 위한 골든라이프센터, 금융 취약계층을 위한 희망금융센터 등 고객 상담 공간이 마련됐다. 또 퇴직연금 자산관리센터와 비대면 가계여신심사센터, 글로벌 홀세일 영업조직, 전주CIB센터 등 자산관리와 해외 거래 관련 업무도 들어섰다.아울러 스타트업을 지원하는 이노베이션 전북HUB와 자본시장 영업조직, 자산운용 전주사무소, 비대면 상담 조직인 스타링크와 CNS도 입주해 민간 주도의 혁신도시 내 금융 거점이 조성됐다.전북 혁신도시로의 금융권 이전은 신한금융그룹은 지난 2월 전북 금융허브 출범식을 개최했으며, 우리금융그룹은 5년간 1조 6000억 원 규모의 투자 계획을 밝히고 29일 개소식을 앞두고 있다. 하나금융그룹 역시 자본시장 관련 기능을 모은 원-루프(One-Roof) 센터를 신설해 5대 계열사, 150여 명 규모의 인력을 전북으로 재배치할 계획이다.앞서 이 지사는 '도민과 함께 체감성장, 세계와 함께 더 큰 전북'을 도정 방향으로 제시하며, 제2차 공공기관 유치와 제3금융중심지 조성을 핵심 과제로 추진해 왔다. 4대 금융그룹의 잇따른 전북 이전은 이 같은 도정 방향이 민간 투자로 이어지고 있음을 보여주는 사례로, 전북이 도민이 체감하는 금융특화도시로 도약하는 발판이 될 것으로 기대된다. 또한, 지역 우수 인재들이 글로벌 금융 전문가로 성장할 수 있는 기회의 장이 될 전망이다.도는 국민연금공단, KB금융그룹과의 협력을 바탕으로 마을자치 연금사업, 벤처펀드 재원 조성, 지니포럼 개최 등 지역 상생 사업도 추진하고 있다. 사업들이 도민이 실제로 체감할 수 있는 성과로 이어지도록 이행 상황을 지속적으로 점검해 나갈 계획이다.이원택 전북자치도지사는 "민간 대형 금융사인 KB금융그룹이 전북에 거점을 구축한 것에 감사드린다"며 "제2차 공공기관 유치와 제3금융중심지 지정을 이뤄내 전북이 세계적인 금융특화도시로 자리 잡을 수 있도록 모든 행정적·재정적 연계 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.