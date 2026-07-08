박완수 경남지사, 민선 9기 청사진 발표…미래산업·복지 혁신에 행정력 집중

민선 9기 첫 기자간담회 개최

피지컬AI·복지 등 4대 중점과제 발표

0708+도지사+주재+기자간담회+(3) 0 박완수 경남도지사가 기자간담회에서 발언을 하고 있다./ 경남도

박완수 경남도지사가 민선 9기 출범 이후 첫 기자간담회를 열고 미래 성장동력 확보와 도민 삶의 질 향상을 위한 도정 운영 방향을 제시했다.박 지사는 8일 경남도청 도정회의실에서 열린 기자간담회에서 "기본과 원칙을 바탕으로 도민의 입장에서 도정을 운영하고, 도민과 함께 경남의 대도약을 이루겠다"며 향후 4년간의 도정 비전을 밝혔다.이날 간담회에서는 기획조정실장이 4대 도정목표와 4대 중점과제를 담은 민선 9기 도정과제를 발표했다. 경남도는 경제수도와 행복수도, 미래선도를 도정의 3대 운영 방향으로 삼고 산업과 복지, 문화, 균형발전을 아우르는 정책을 추진할 계획이다.핵심 과제로는 제조 인공지능(AI) 전환과 소형모듈원전(SMR) 글로벌 경쟁력 강화, 행복 UP 복지 확대, 북극항로와 연계한 첨단물류도시 조성, 공공기관 2차 이전 및 지역혁신 강화 등 4개 분야를 제시했다. 도는 미래 성장성과 도민 체감도가 높은 분야에 행정 역량을 집중할 방침이다.박 지사는 경제·산업 분야와 관련해 "민선 8기가 기존 주력산업 경쟁력 강화에 집중했다면 민선 9기는 경남의 새로운 산업 기반을 구축하는 데 더욱 중점을 두겠다"며 "피지컬 AI와 소형모듈원전, 우주항공 등 미래 전략산업의 경쟁력을 높이고 서비스산업 육성을 통해 청년 일자리를 확대하겠다"고 말했다.복지 분야에서는 도민 맞춤형 복지와 돌봄 정책을 강화해 취약계층의 삶의 질을 높이는 데 힘쓰겠다고 밝혔다.도정 실행력을 높이기 위한 혁신 과제로는 도민 소통 강화와 도청 조직 혁신, 산하기관 혁신을 제시했다. 조직 내부 의견을 폭넓게 수렴해 업무 효율성을 높이고 산하기관 운영체계도 전반적으로 점검해 개선할 계획이다.박 지사는 "도민을 위한 도정이라는 본질은 민선 8기와 민선 9기가 다르지 않다"며 "기본과 원칙을 지키고 도민의 목소리에 귀 기울이면서 언론과도 긴밀히 협력해 경남 발전을 이끌겠다"고 말했다.