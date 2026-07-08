포항제철소, 현장 아이디어로 안전 혁신…개선사례 전시회 개최

직원들이 직접 고안한 안전 개선품 72점 전시

작업 안전성·정비 효율 극대화

드론·로봇 활용 신기술도 눈길

사진1. 박남식 포항제철소장이 전시회에서 직원들과 함께 출품작을 살펴보고 있다 0 박남식 포항제철소장이 '제4회 치공구·안전장치 개선 전시회'에서 직원들과 함께 출품작을 살펴보고 있다.

포스코 포항제철소가 현장 직원들의 아이디어와 첨단 기술을 접목한 안전 혁신 사례를 공유하며 안전한 작업환경 조성에 힘을 쏟고 있다.8일 포항제철소에 따르면 지난달 30일부터 이달 7일까지 기계수리공장에서 '제4회 치공구·안전장치 개선사례 전시회'를 개최했다.이번 전시회에는 현장 직원들이 직접 개발한 개선 사례를 공유하기 위해 소형 치공구, 대형 안전장치, 신기술 점검기구 등 3개 분야에서 모두 72점의 현장 맞춤형 개선작품이 출품됐다.올해는 포항지역 정비사업 협력사들도 처음으로 참여해 기술 교류를 확대하고 철강 생태계 전반의 안전문화 확산에 힘을 보탰다.전시장에서는 낙하와 전도 위험을 줄이기 위한 '대형 실린더 전용 고정장치'와 '열연 크로스키트(Cross Kit) 줄걸이 장치' 등 현장 맞춤형 안전장치가 관심을 모았다.사람이 접근하기 어려운 고소 작업장과 밀폐 공간을 점검하는 '집진기 덕트 점검용 로봇'과 '송전탑 절연체 청소 드론', 작업자의 부담을 줄이는 '레이저 클리닝 장치' 등 첨단 장비도 함께 선보여 임직원들의 호응을 얻었다.김민걸 포항제철소 설비기술부 리더는 "직원들이 자발적으로 참여하는 개선 활동이 안전한 제철소를 만드는 가장 중요한 기반"이라며 "정비 기술의 표준화를 적극 지원하고 현장의 안전성을 더욱 높여 모두가 안심하고 일할 수 있는 작업환경을 만들어 가겠다"고 말했다.포항제철소는 이번 전시회에서 발굴된 우수 개선작품을 현장에 순차적으로 적용해 안전성을 높일 계획이다. 아울러 현장 주도의 안전 혁신 활동을 제도화하고 우수 사례를 지속적으로 발굴해 전시회를 포항제철소의 대표 안전 플랫폼으로 발전시켜 나갈 방침이다.