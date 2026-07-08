경주 가곡항 어촌뉴딜300사업 준공…어업·관광 어우러진 해양거점 조성

85억 8천만원 투입… 어항 정비·활력센터·해변마당 등 조성

1783483476021 (1) 0 주낙영 경주시장(오른쪽 여덟번째)이 참석자들과 감포읍 대본리 가곡항에서 열린 가곡항 어촌뉴딜300사업 준공식에서 테이프 커팅을 하고 있다.

경북 경주 가곡항이 어업과 관광이 공존하는 활력 있는 어촌으로 새롭게 탈바꿈했다.경주시는 8일 감포읍 대본리 가곡항 일원에서 가곡항 어촌뉴딜300사업 준공식을 열고 사업 완료를 기념했다.가곡항 어촌뉴딜300사업은 해양수산부 공모사업으로 선정돼 2022년부터 올해까지 총사업비 85억8700만 원을 투입해 추진한 어촌 재생사업이다.사업을 통해 동방파제를 보강하고 공동작업장을 리모델링하는 등 어항 기반시설을 정비했다. 또 가곡활력센터와 해변마당을 조성하고 정주환경을 개선해 주민과 관광객이 함께 이용할 수 있는 복합문화공간을 마련했다.가곡활력센터에는 수산물 판매장과 전망포차 등 주민 참여형 소득사업 공간을 조성했으며, 어업회사법인 운영 기반도 구축해 지역공동체의 안정적인 소득 창출과 자립 기반을 마련했다.경주시는 이번 사업을 통해 가곡항이 동경주 해양관광의 새로운 거점으로 자리매김할 것으로 기대하고 있다.시는 해양수산부 공모사업에 4년 연속 선정되며 총사업비 750억 원 규모의 어촌신활력증진사업도 함께 추진하고 있다. 앞으로 모곡권역 일반농산어촌개발사업과 해양레저관광거점조성사업 등을 연계해 동경주를 해양문화와 관광의 중심지로 육성한다는 계획이다.주낙영 경주시장은 "가곡항 어촌뉴딜300사업은 주민 삶의 질을 높이고 지역에 새로운 활력을 불어넣는 의미 있는 사업"이라며 "지속 가능한 어촌을 조성하고 동경주 해양관광 활성화를 위한 다양한 사업을 차질 없이 추진하겠다"고 말했다.