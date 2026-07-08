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SSG닷컴의 승부수 “이마트 50곳을 물류기지로”

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이창연 기자

승인 : 2026. 07. 08. 15:56

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이마트 양재·하남점서 시범 운영 돌입
2시간 내 배송 서비스로 쓱배송 진화
[사진자료] SSG닷컴, 주문 즉시 '당일 2시간 이내' 배송 (1)
이마트 매장에서 한 직원이 고객이 주문한 쓱배송 물품을 준비하고 있다./SSG닷컴
SSG닷컴이 이마트 매장을 물류 거점으로 활용한 초고속 배송 서비스를 선보이며 '쓱배송' 경쟁력 강화에 나선다. 주문 후 2시간 안에 상품을 받아볼 수 있는 배송 체계를 구축해 온라인 장보기 시장에서 속도 경쟁력을 높인다는 전략이다.

SSG닷컴은 오는 9일부터 이마트 양재점과 하남점 인근 지역 고객을 대상으로 '2시간 내 배송' 서비스를 시범 운영한다고 8일 밝혔다. 이번 서비스 개편의 핵심은 오후 8시까지 주문하면 주문 시점을 기준으로 2시간 이내에 상품을 받아볼 수 있는 점이다.

서비스 대상 권역의 고객은 쓱닷컴 애플리케이션(앱) 접속 시 메인 화면과 주문서에서 2시간 내 배송 가능 여부를 확인할 수 있다. 원하는 날짜와 시간을 선택하는 기존 예약 배송 방식도 그대로 이용할 수 있다.

신선식품 경쟁력도 강화한다. 냉장·냉동 상품은 전용 보냉 파우치에 포장한 뒤 이마트 매장에서 바로 출고해 이동 시간을 최소화하고 상품 신선도를 유지한다. 무료배송 기준은 기존과 동일하게 4만원 이상 구매 시 적용된다. '쓱7클럽' 멤버십 회원은 쓱배송(주간·새벽·트레이더스) 상품 구매 금액의 7%를 SSG머니로 적립받을 수 있다.

SSG닷컴은 시범 운영 이후 서비스 지역을 빠르게 확대할 계획이다. 다음달에는 월계점·가든5점·신도림점 등 서울 주요 지역으로 넓히고, 9월부터 전국 단위 확대에 나선다. 연말까지 약 50개 이마트 점포에 해당 서비스를 적용할 예정이다.

이번 개편을 통해 주간·저녁·새벽 배송을 제공하는 '쓱배송', 대용량 상품 중심의 '트레이더스배송', 소량 상품에 특화된 1시간 즉시배송 서비스 '바로퀵', 도착보장 '스타배송' 등 고객 맞춤형 온·오프라인 연계 배송망을구축한다는 방침이다.

한건수 SSG닷컴 SCM담당은 "이마트 점포 인프라를 기반으로 고객이 원하는 시간에 가장 신선한 상품을 빠르게 전달하는 배송 체계를 만들고 있다"며 "배송 속도와 편의성을 지속적으로 높여 온라인 장보기 경험을 혁신해 나갈 것"이라고 말했다.
이창연 기자

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