무신사, 대만 직진출 본격화…온라인 성공 넘어 오프라인 승부

대만 지사 설립…5년간 매장 15곳 확대

무신사 스탠다드 앞세워 현지 공략

동아시아 사업 기반 확대 나서

[무신사 사진자료] 무신사 기업 로고 (1) 0

무신사가 대만 시장 공략을 본격화한다. 온라인 사업에서 확인한 성장세를 바탕으로 현지 지사를 설립하고 오프라인 매장을 확대하며 동아시아 사업 기반을 넓힌다는 전략이다.8일 업계에 따르면 무신사는 전날 대만 지사를 설립하고 현지 사업 전담 조직을 꾸렸다. 무신사는 대만을 핵심 해외 시장 가운데 하나로 보고 향후 5년간 '무신사 스탠다드'를 중심으로 약 15개의 오프라인 매장을 열 계획이다. 온·오프라인을 연계한 현지화 전략도 함께 추진한다.무신사가 대만 사업을 확대하는 배경에는 온라인 사업의 성장세가 있다. 무신사 글로벌 스토어의 대만 매출은 2023년부터 2025년까지 최근 3년간 연평균 두 배 이상 성장했다. 지난해 국내 무신사 스토어와 무신사 스탠다드 매장을 찾은 외국인 고객 가운데 대만 관광객이 3위권에 오르는 등 오프라인에서도 관심이 이어졌다.무신사는 '무신사 스탠다드'를 앞세워 현지 사업을 확대할 계획이다. 합리적인 가격과 기본 디자인을 내세운 무신사 스탠다드는 국내에서 오프라인 매장을 통해 브랜드 인지도를 높여왔다. 대만에서도 주요 상권의 유동 인구와 소비 특성을 분석해 출점 지역을 선정하고, 온라인 플랫폼과 연계한 옴니채널 전략을 강화할 방침이다.대만 지사 설립으로 무신사는 일본과 중국에 이어 동아시아 사업 기반을 한층 넓히게 됐다. 업계에서는 현지 사업이 확대될 경우 국내 입점 브랜드의 해외 판로 확대는 물론 글로벌 물류·유통 역량 강화에도 도움이 될 것으로 보고 있다.업계 관계자는 "과거에는 해외 플랫폼 입점이나 역직구 중심으로 해외 사업을 전개했다면 최근에는 현지 법인 설립과 오프라인 매장 확대를 통해 브랜드 경험을 직접 제공하는 방식으로 무게중심이 이동하고 있다"며 "글로벌 사업 비중이 커질수록 국내 시장 의존도를 낮추고 성장 기반을 다변화하는 데 도움이 될 것"이라고 말했다.