홈플러스 회생 여파…당국 압박에 또다시 ‘소방수’ 나선 은행권

국민·신한·하나銀, 업체당 최대 5억…신보도 3000억 특례보증

지난해 회생 때 이어 두 번째 지원…이번엔 영업중단으로 피해 확대 우려

홈플러스 사실상 파산 수순 0 아시아투데이 송의주 기자 = 대형마트 홈플러스가 인수자를 찾지 못해 사실상 파산 수순을 밟게 된 가운데 5일 서울 시내 한 홈플러스 매장의 모습. 서울회생법원은 지난 3일 홈플러스가 제출한 수정 회생계획안의 수행 가능성이 낮고, 회생계획을 실행하기 위한 자금 조달 방안도 현실성이 부족하다고 판단해 회생절차 폐지를 결정했다.

홈플러스 기업회생절차 폐지 여파가 확산되면서 은행권이 또다시 협력업체 피해 최소화를 위한 지원에 나선다. 지난해 회생절차 신청 당시 한 차례 금융지원을 가동한 데 이어, 이번에도 금융당국 요청에 따라 신규 자금 공급과 대출 만기 연장 등 추가 지원에 착수했다.8일 금융권에 따르면 국민·신한·하나은행 등 주요 은행은 홈플러스 협력업체를 대상으로 업체당 최대 5억원의 긴급 경영안정자금을 지원한다. 신규 자금이 필요한 업체에는 운전자금 대출을, 기존 대출 이용 업체에는 원금 상환 부담을 줄이는 방식으로 만기 연장과 분할상환금 납부 유예를 지원한다. 대출 금리도 은행별로 최대 1.0~1.3%포인트 우대한다.지난해 홈플러스가 기업회생절차를 신청한 직후에도 금융당국 요청에 따라 국민·신한·하나·우리·농협은행 등 5대 은행이 지원 프로그램을 가동했다. 당시에도 은행들은 협력업체를 대상으로 기업당 최대 5억원 규모의 긴급 경영안정자금을 공급하고, 대출 만기 연장, 분할상환 유예, 금리 우대 등을 제공했다.은행권은 지난해 3월 홈플러스 회생절차 개시 이후 1년4개월 동안 개인사업자 및 중소법인의 외상매출채권담보대출과 관련해 총 4조8944억원 규모의 만기 연장(4454건)과 1223억원 규모의 상환 유예(2999건)를 지원했다. 반면 긴급 자금이 필요한 협력업체 93곳에 공급된 신규 자금은 158억원 수준에 그쳤다.이번 추가 지원 역시 금융당국의 요청으로 이뤄졌다. 금융위원회는 지난 6일 신진창 사무처장 주재로 금융감독원, 은행연합회, 주요 시중은행, 신용보증기금 등이 참석한 '홈플러스 금융권 대응 점검회의'를 열고 추가 만기 연장과 상환 유예 등 지원 방안을 논의했다. 신진창 사무처장은 이날 회의에서 "추가 만기 연장과 상환 유예 등을 통해 중소 협력업체의 금융 애로가 완화될 수 있도록 적극 협조해달라"고 당부했다.신용보증기금도 홈플러스 협력업체 지원을 위해 3000억원 규모 특례보증을 마련했다. 위기대응 특례보증 대상에 홈플러스 관련 피해 중소·중견기업을 새롭게 포함하고, 해당 기업에 대한 보증을 별도 구분해 최대 3000억원 규모로 운영할 계획이다. 이번 특례보증은 납품대금 미정산 장기화에 따른 피해를 줄이기 위한 조치다. 대상 기업은 기존 보증 한도가 3억원에서 5억원으로 확대되고, 보증비율은 통상 85%에서 90%로 올라간다. 보증료율도 0.05%포인트 인하해 금융 부담을 낮춘다.신용보증기금 관계자는 "이번 추가 지원은 지난해와 달리 홈플러스 영업 중단으로 협력업체 피해가 더 커질 수 있어서 지원에 나섰다"며 "지난해에는 회생절차 진행 이후에도 홈플러스와 협력업체 간 거래가 이어졌지만, 현재는 사실상 거래가 중단되면서 매출 공백이 발생할 가능성이 높아졌다"고 설명했다. 이어 "기존 위기 대응 계정을 활용해 지원하며 정확한 피해 규모와 자금 수요를 예측하기 어려운 만큼 시장 안정 차원에서 선제적으로 지원 한도를 설정했다"고 밝혔다.