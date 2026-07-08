경륜 슈퍼특선 잔류 공태민, 넘버3 넘어 ‘양강구도’ 흔든다

화면 캡처 2026-07-08 161721 0 하반기 등급심사에서 슈퍼특선에 잔류한 공태민/ 국민체육진흥공단 제공

요즘 경륜에선 '넘버3' 굳히기에 나선 공태민(24기·SS·김포)의 행보가 관심 대상이다.공태민은 올해 상반기 생애 처음 슈퍼특선(SS)에 오른 데 이어 하반기에도 슈퍼특선 자리를 지켜내며 전문가들의 예상을 뒤집었다.공태민은 현재 한국경륜을 양분하고 있는 정종진(20기·SS·김포)과 임채빈(25기·SS·수성)의 대항마로 평가된다.공태민은 지난 5월 광명 22회차 결승에서 당시 우승 후보 임채빈을 4위로 밀어내며 우승했다. 지난 6월 2026 KSPO 왕중왕전 결승에서는 수성팀의 협공에 맞서 적극적으로 승부를 펼치며 팀 동료 정종진의 우승을 뒷받침했고 자신 역시 3위에 오르는 등 굵직한 대회에서 존재감을 드러냈다.올 시즌 공태민은 평균 득점, 최근 3회 평균 득점, 상금 순위, 다승 등 주요 지표에서 모두 정종진과 임채빈에 이어 3위를 달리고 있다. 또 광명 27회차(3~5일) 기준 승률 67%, 연대율과 삼연대율은 각각 90%를 기록 중인데 특히 삼연대율 90% 이상을 유지하고 있는 선수는 정종진(100%), 임채빈(97%), 공태민(90%) 등 단 3명뿐이다. 이는 거의 모든 경주에서 꾸준히 입상권을 유지하고 있다는 의미다. 상반기 가장 안정적인 활약을 펼친 선수라는 평가가 나오는 이유다.2019년 프로에 데뷔한 공태민은 경륜훈련원 24기 수석 졸업에도 큰 주목을 받지 못했다. 짧은 승부 거리와 낮은 인지도가 약점으로 꼽혔다. 그러나 지구력을 집중적으로 보완하고 강점인 순발력과 회전력을 더욱 끌어올린 결과 데뷔 8년만에 마침내 SS에 입성하게 된다. SS는 500여 명의 경륜 선수 가운데 1%에 해당하는 5명에게만 주어지는 최상위 세부등급이다. 다만 과도한 몸싸움으로 경주를 망치는 경우가 종종 나오고 있다는 것은 개선해야 할 점으로 꼽힌다.경륜 전문예상지 '경륜위너스' 박정우 부장은 "공태민은 어느새 김포팀을 대표하는 선수로 성장했다"며 "몸싸움이 과열되는 상황에서 경주를 그르치는 때도 있지만, 왕중왕전 결승처럼 이를 슬기롭게 극복한다면 하반기에도 충분히 기대할 만한 선수"라고 평가했다.