LG엔솔-GM 합작사, 美 테네시서 ESS 배터리 양산 돌입

미국 테네시 스프링힐 공장서 본격 양산

3월 생산계획 발표 후 4개월만…1061억 투자

AKR20260708058300003_01_i_P4_20260708095826052 0 얼티엄셀즈 ESS 배터리 셀 개시./얼티엄셀즈

LG에너지솔루션과 제너럴모터스(GM)의 합작법인(JV) 얼티엄셀즈가 미국 현지 공장에서 '에너지저장장치(ESS)'용 배터리 셀 양산에 돌입했다. 북미 전기차 시장 성장세 둔화에 대응해 기존 전기차 배터리 생산라인을 ESS용으로 전환하며 생산 유연성을 높이고, 급성장하는 ESS 시장 공략에도 속도를 내는 모습이다.8일 업계에 따르면 얼티엄셀즈는 지난 7일(현지시간) 미국 테네시주 스프링힐 공장에서 ESS용 리튬인산철(LFP) 배터리 셀 양산을 시작했다.이번 양산은 얼티엄셀즈가 지난 3월 발표한 생산라인 전환 계획이 약 4개월 만에 현실화된 것이다. 당시 회사는 약 7000만달러(약 1061억원)를 투자해 기존 전기차 배터리 생산라인 일부를 ESS용으로 전환하고 올해 2분기부터 양산에 나서겠다고 밝힌 바 있다.테네시 공장에서 생산되는 ESS 배터리 셀은 LG에너지솔루션의 북미 ESS 시스템 통합(SI) 법인인 버테크(Vertech)?를 통해 공급될 예정이다. 미국 정부의 인플레이션 감축법(IRA)상 미국산 제조 요건을 충족하는 만큼 관세 부담을 줄이고 원가 경쟁력을 확보할 수 있을 것으로 기대된다.생산된 배터리 셀은 북미 전력망 안정화 프로젝트를 비롯해 재생에너지 연계 ESS와 인공지능(AI) 데이터센터 전력 인프라 등 다양한 분야에 활용될 예정이다.얼티엄셀즈는 기존 전기차 배터리 생산라인을 단기간에 ESS용 LFP 생산라인으로 전환한 것은 시장 수요 변화에 맞춰 생산 포트폴리오를 유연하게 재편할 수 있는 제조 경쟁력을 보여주는 사례라고 설명했다.이번 생산라인 전환으로 지난 1월부터 일시 휴직에 들어갔던 테네시 공장 직원들도 모두 업무에 복귀하게 된다. 전기차 수요 둔화로 가동률이 낮아졌던 공장의 운영 효율성을 높이는 동시에 고용 안정에도 도움이 될 것으로 기대된다.업계에서는 이번 ESS 전환을 LG에너지솔루션이 북미 생산기지를 적극 활용해 성장성이 높은 ESS 시장 공략을 강화하는 전략적 행보로 보고 있다. 전기차용 배터리 수요 변화에 맞춰 생산 비중을 탄력적으로 조정하고, 미국 현지 생산을 통해 시장 대응력을 높이려는 전략이라는 분석이다.LG에너지솔루션은 북미 ESS 생산 확대에도 속도를 내고 있다. 지난 2일에는 미국 오하이오주의 혼다 합작법인 'L-H 배터리 컴퍼니'에서도 전기차용 배터리 대신 ESS용 배터리 셀 양산을 시작했다.또 미시간주 랜싱 공장에서도 연내 ESS 배터리 셀 양산을 시작해 올해 말까지 북미에서 50GWh 이상의 ESS 배터리 생산능력을 확보한다는 계획이다.김동명 LG에너지솔루션 사장은 자신의 링크드인(LinkedIn)을 통해 "글로벌 배터리 시장의 수요 변화에 선제적으로 대응하며 생산 포트폴리오를 신속하게 재편하는 제조 유연성을 입증했다"며 "기존 생산라인을 빠르게 전환해 공장 운영 효율성을 극대화했고, 북미 현지 생산을 기반으로 관세 부담을 낮추는 동시에 원가 경쟁력도 확보했다"고 밝혔다.