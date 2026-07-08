금융감독원 ‘AI 사령탑’ 신설…GPU 인프라 확보 나서나

이종오 부원장보, 최고인공지능책임관 선임

자본시장·은행 주요 국장들 AI위원회 참여

환각 우려에 데이터 속성·관계 체계적 관리

금융감독원이 조직 내 AI(인공지능) 최고책임자 자리를 만들면서 감독당국 차원에서 AI를 체계적으로 다루려는 시도가 본격화하고 있다. 또한 여러 감독국장이 참여하는 인공지능위원회를 통해 전사적 AI 전략 및 도입 방안을 심의한다. 금감원은 향후 자체 AI 인프라 구축 계획까지 구상하고 있는데, 감독업무 전반에 AI를 뿌리내리겠다는 의지로 풀이된다.8일 금융권에 따르면 지난달 말 금감원은 원내 AI 도입과 운영을 총괄할 최고인공지능책임관 보직을 신설했다. 최고인공지능책임관은 디지털·IT 부문을 이끌어온 이종오 부원장보가 맡는다.최고인공지능책임관을 위원장으로 하는 인공지능위원회에는 은행감독국장·자본시장감독국장·보험감독국장·소비자보호감독총괄국장 등 주요 감독국장들이 위원으로 참여한다. 위원회는 금감원의 AI 전환 전략을 수립하고 부서 간 이해관계를 조정하는 의사결정 기구로 기능한다.금감원은 앞으로 고성능 그래픽처리장치(GPU)도 순차적으로 구축할 계획인 것으로 알려졌다. 전 세계적인 GPU 품귀 현상 속에서 정밀한 AI 기반 감독을 수행하려면 단순한 소프트웨어 도입을 넘어, 자체적인 인프라 확보가 필수적이라는 생각이 반영된 것이다. 아울러 AI 활용 실적을 정기적으로 점검하고 우수 사례에 내부 포상을 실시하는 방안도 함께 추진한다.금감원은 감독업무와 AI를 접목하기에 앞서, 원내의 방대한 데이터를 한눈에 볼 수 있는 거대한 데이터 족보 구축에 나선다. AI가 오염된 정보를 학습해 잘못된 판단을 내리는 이른바 환각(할루시네이션) 현상을 차단하기 위한 조치다.금감원은 생성하거나 취득해 관리하는 모든 데이터에 대해 구조·속성·특성·이력을 표현한 '메타데이터'와 데이터 간의 연관 관계를 그림으로 나타낸 '데이터관계도'를 체계적으로 관리할 예정이다. 각 데이터를 생성한 현업 부서가 1차로 그 품질을 책임지게 해 데이터의 최신성과 정확성을 상시 유지하게끔 한다.AI 활용 범위가 넓어짐에 따라 부작용을 막기 위한 책임 범위도 명확히 했다. 금감원 관계자는 "AI를 업무에 활용할 경우, 결정에 대한 최종 권한과 책임은 금감원에 있다"고 밝혔다. AI의 오류나 편향성으로 인해 잘못된 결정이 내려지더라도, 시스템 뒤에 숨어 책임을 회피할 수 없도록 빗장을 걸어둔 셈이다.