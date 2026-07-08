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KT알파, 취약계층 여름나기 지원…‘사랑의 김치’ 200세트 전달

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이창연 기자

승인 : 2026. 07. 08. 16:43

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지역사회와 함께하는 생활밀착형 사회공헌 지속
명절·혹서기·혹한기 맞춤 지원으로 상생 가치 실천
[사진자료 2] KT알파 쇼핑, 취약계층 위한 건강한 여름나기 나눔 행사
KT알파, KT그룹희망나눔재단 직원들이 김치세트를 나르는 모습./KT알파
KT알파가 지역사회 취약계층의 건강한 여름나기를 위한 나눔 활동을 이어갔다.

KT알파는 지난 7일 서울 동작구 흑석종합사회복지관에서 '사랑의 김치' 나눔 행사를 열고 독거어르신과 저소득층 아동 등 지역 내 취약계층을 위한 김치 200세트를 전달했다고 8일 밝혔다.

이번 행사는 KT그룹희망나눔재단과 함께 마련됐으며, 열무김치와 포기김치로 구성된 세트를 지원해 여름철 식생활 부담을 덜 수 있도록 했다.

KT알파는 지역사회와의 상생을 위한 사회공헌 활동을 꾸준히 이어오고 있다. 지난 6년간 지역 복지기관과 협력해 명절에는 쌀과 과일세트를, 여름에는 보양식을, 겨울에는 침구류를 지원하는 등 계절과 생활 여건을 고려한 맞춤형 나눔을 지속해왔다.

이번 김치 나눔 또한 지난해에 이어 두 번째로 진행된 행사로, 본사가 위치한 동작구 지역사회와의 상생을 강화하는 차원에서 마련됐다.

흑석종합사회복지관 관계자는 "기업이 만들어내는 선한 영향력이 확산될수록 도움을 필요로 하는 사람들에게는 희망과 온기를, 지역사회에는 따뜻한 변화를 만들어낼 것"이라고 말했다.

한편 KT알파는 앞으로도 지역사회 복지 사각지대 해소를 위한 지원과 함께 아동·청소년 등 미래세대를 위한 문화적 지원 등 다양한 사회공헌 활동을 확대해 나갈 계획이다.
이창연 기자

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