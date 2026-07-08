올해 상반기 바이오의약품 수출액 45억弗…“역대 최대 실적”

전년 대비 15.3% 증가…6월에만 10억달러 이상 수출

CDMO 공급·바이오시밀러 수요 확대…"규제 혁신 제공"

2026060201000168200007761 0 식품의약품안전처 전경./식품의약품안전처

위탁개발생산(CDMO) 시장의 성장에 올해 상반기 바이오의약품 수출액이 역대 최대 규모를 경신했다.8일 식품의약품안전처에 따르면 2026년 상반기 바이오의약품 수출 규모는 지난해 상반기보다 15.3% 증가한 45억 달러로 잠정 집계됐다. 이미 지난해 상반기에 최대 규모를 기록했지만, 1년 만에 이를 경신한 것이다.분기별로 살펴보면 1분기와 2분기 수출액은 전년 동기보다 각각 11.1%, 15.3% 증가한 20억 달러, 25억 달러를 기록했다. 매달 월별 최대 실적을 기록해온 가운데, 6월의 경우 10억 달러 이상의 수출 실적을 세웠다.상반기 바이오의약품 수출액이 가장 컸던 국가는 스위스가 7억7000만 달러(전체 수출액의 17.1%)로 가장 많았다. 이는 스위스 글로벌 제약사에 우리 기업의 CDMO 공급이 늘어나고, 바이오시밀러 수요 확대에 따른 것으로 분석된다.또 미국은 6억1000만 달러(전체 수출액의 13.6%), 헝가리가 6억 달러(전체 수출액의 13.3%)로 그 뒤를 이었다.제제별로 살펴보면 유전자재조합의약품 수출액이 39억7000만달러로 가장 많았으며 독소·항독소 2억8000만달러, 백신 1억2000만달러순이었다.식약처는 상반기의 수출 호조가 이어질 수 있도록 제도적 지원을 전개한다는 계획이다. 앞서 식약처는 바이오의약품 위탁개발생산(CDMO) 시장의 급성장에 맞춰 '바이오의약품 위탁개발생산 기업 등의 규제지원에 관한 특별법'을 지난해 말 제정했다. 이를 통해 수출제조업 등록제가 도입, 수출 목적의 CDMO기업이 의약품 제조업 허가 없이 글로벌 시장에 진출할 수 있도록 했다.안영진 식약처 바이오생약국장은 "신약, 바이오시밀러 등 바이오의약품 허가·심사 프로세스 혁신 및 전 주기 규제 지원으로 안전한 치료제를 세계에서 가장 빠르게 출시할 수 있도록 돕겠다"며 "국내 바이오의약품의 해외 시장 진출을 위해 합리적 규제 혁신과 맞춤형 정보를 제공하고, 주요 수출국과의 규제 외교를 적극 추진해 하반기도 성장세를 지속 이어나갈 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.