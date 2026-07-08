금감원, 매경TV 압수수색…李 “선행매매 반드시 걸린다”

이재명 대통령, 나토 방위산업 포럼 기조연설<YONHAP NO-8556> 0 이재명 대통령이 7일(현지시간) 튀르키예 앙카라 컨벤션센터에서 열린 나토 방위산업 포럼에서 기조연설을 하고 있다./연합뉴스

이재명 대통령은 8일 금융감독원이 증권방송 관계자들의 선행매매 의혹과 관련해 매일경제TV를 압수수색한 가운데 "자본시장 공정성은 포기할 수 없는 가치"라고 밝혔다. 주가조작과 시세조종, 미공개정보 이용 등 자본시장 불공정거래에 대한 엄정 대응 의지를 재차 강조한 것이다.이 대통령은 이날 자신의 엑스(X·옛 트위터)에 "주가조작은 금감원, 경찰, 검찰의 3중 그물에 반드시 걸린다"며 이같이 적었다.앞서 금융감독원 자본시장특별사법경찰국은 이날 증권방송 관계자들의 선행매매 혐의와 관련해 매일경제TV 압수수색에 나섰다.금감원 자본시장특사경은 매일경제TV 증권 관련 방송의 연출자와 진행자, 출연자 등 3명이 올해 초 특정 종목을 미리 매수한 뒤 방송에서 해당 종목을 추천하는 방식으로 부당이득을 챙긴 정황을 포착한 것으로 전해졌다.선행매매는 방송이나 추천 등을 통해 특정 종목의 매수를 유도하기 전 해당 종목을 미리 사들여 시세 차익을 얻는 행위다. 일반 투자자의 판단을 왜곡하고 시장 신뢰를 훼손한다는 점에서 대표적인 자본시장 불공정거래로 꼽힌다.이들이 챙긴 부당이득 규모는 10억원대에 이르는 것으로 알려졌다. 특사경은 압수수색을 통해 확보한 자료를 분석한 뒤 관련자들을 소환 조사하는 방안도 검토하고 있다.이 대통령은 취임 이후 자본시장 신뢰 회복을 핵심 경제 과제로 제시해왔다. 특히 주가조작과 시세조종, 미공개정보 이용 등 불공정거래를 반드시 근절하겠다는 입장을 여러 차례 밝혀왔다.