올리브영, AI로 외국인 고객 잡는다…K뷰티 쇼핑 경험 혁신

AI 아바타·통역 서비스 도입…언어 장벽 해소

8개 국어 상품 추천·38개 언어 상담 지원

[CJ올리브영_보도자료] 올리브영 매장에 도입된 'AI 쇼핑 어시스턴트(키오스크)' 이미지 0 올리브영 매장에 도입된 'AI 쇼핑 어시스턴트(키오스크)' 이미지./CJ올리브영

CJ올리브영이 인공지능(AI)을 활용한 매장 서비스를 확대하며 글로벌 고객 공략에 나선다. K뷰티에 대한 해외 수요가 증가하는 가운데 외국인 고객의 쇼핑 편의성을 높이고, 오프라인 매장 경쟁력을 강화한다는 전략이다.올리브영은 외국인 방문 비중이 높고 쇼핑 정보 수요가 많은 복층 매장을 중심으로 'AI 쇼핑 어시스턴트'를 운영하고 있다고 8일 밝혔다.AI 쇼핑 어시스턴트는 키오스크를 통해 고객이 AI 아바타와 실시간으로 소통하는 서비스다. 고객은 상품 정보와 재고, 매장 위치 등을 확인할 수 있으며 개인 피부 특성과 선호도에 맞춘 제품 추천도 받을 수 있다. 영어·중국어·일본어 등 8개 언어를 지원해 외국인 고객이 언어 제약 없이 상품을 탐색할 수 있도록 했다.올리브영은 AI 도입을 통해 고객 경험뿐 아니라 매장 운영 효율도 높인다는 계획이다. 결제 방법이나 부가세 환급 등 반복 문의는 AI가 안내하고, 직원은 제품 상담과 고객 응대 등 전문적인 서비스에 집중할 수 있도록 한다.고객 데이터를 기반으로 한 매장 운영 체계도 강화한다. AI 서비스를 통해 고객 체류 시간과 주요 문의 내용을 분석해 외국인 고객의 수요와 구매 특성을 파악하고, 이를 매장 운영 개선에 활용할 예정이다.올리브영은 직원 상담 과정에서 발생하는 언어 문제를 해결하기 위해 'AI 통역 서비스'도 확대한다. 기존 휴대용 번역기에 AI 기술을 접목해 통역 정확도를 높였으며, 지원 언어를 38개로 늘렸다.외국인 고객은 QR코드나 매장 내 태블릿을 통해 직원과 실시간으로 소통할 수 있다. K뷰티 관련 전문 용어와 제품 정보를 학습한 AI 통역을 활용해 피부 고민, 제품 성분, 사용법 등에 대한 보다 정확한 상담이 가능하다.올리브영은 그동안 외국어 안내, 글로벌 결제 시스템, 즉시 환급 서비스 등 외국인 고객을 위한 쇼핑 환경 개선에 지속적으로 투자해왔다. 이번 AI 기반 매장 서비스 도입을 통해 상품 탐색부터 상담, 구매까지 이어지는 쇼핑 전 과정을 개선하고 글로벌 K뷰티 플랫폼으로서 입지를 강화한다는 방침이다.올리브영 관계자는 "K뷰티 인기로 방한 외국인이 증가하면서 글로벌 고객의 쇼핑 편의를 높이는 것이 중요해지고 있다"며 "AI 기반 매장 서비스를 지속 고도화하고 적용 매장을 확대해 전 세계 고객이 K뷰티를 경험할 수 있는 환경을 만들어갈 것"이라고 말했다.