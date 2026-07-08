한화, KAI 지분 추가 매수…연말까지 15% 이상 확대

기존 지분 확보 계획 마무리 수순

추가 매입으로 인수전 사전 대비

한화그룹 빌딩 0 한화그룹 빌딩. /한화

한화그룹이 당초 목표였던 한국항공우주산업(KAI) 지분 12.5% 확보를 조기에 마무리하고 연말까지 15% 이상으로 확대한다. 선제적으로 지분을 늘리며 향후 인수전에서 주도권을 확보하려는 전략으로 풀이된다.8일 금융감독원에 따르면 한화의 KAI 지분율은 기존 11.21%(1093만623주)에서 12.44%(1212만7000주)로 확대됐다. 이번에 추가 취득한 주식은 1.23%포인트(p) 늘어난 119만6377주다.여기에 한화시스템도 연말까지 KAI 지분 4.73%를 5000억원에 취득할 계획이라고 공시했다. 계획대로 지분을 확보하면 한화그룹의 KAI 지분은 15% 이상으로 늘어난다. KAI 지분 확보에 투입되는 자금은 총 2조원 규모다.한화의 KAI 지분율이 15%를 넘어서면 최대주주인 한국수출입은행(26.41%)과의 격차는 약 10%p 수준으로 좁혀진다.한화는 당초 올해 말까지 주요 계열사를 통해 KAI 지분을 12.5%까지 확보할 계획이었다. 하지만 목표를 조기 달성한 데 이어 추가 매입에 나서며 지분 확대 속도를 높이고 있다.시장에서는 정부의 KAI 민영화 가능성에 대비한 선제적 행보로 보고 있다. 지분율을 미리 끌어올려 향후 민영화가 추진될 경우 유력 인수 후보로서 입지를 강화하려는 전략이라는 분석이다.