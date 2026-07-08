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경제 은행

KB국민은행, 10일부터 주담대 한도 6억→3억 반토막…비규제지역도 한도 신설

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한상욱 기자

승인 : 2026. 07. 08. 19:02

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수도권·규제지역 한도 절반으로…25억원 초과 주택은 2억원
비수도권 주담대도 한도 신설…가계대출 관리 고삐
(사진)KB국민은행 신관_가로
KB국민은행 본점 전경./KB국민은행
KB국민은행이 가계대출 관리 고삐를 죄기 위해 자체적으로 주택구입자금대출 한도를 기존의 절반 수준으로 줄이는 초강도 고육책을 꺼내들었다. 수도권·규제지역의 주담대 한도는 최대 3억원으로 줄어들고, 수도권·규제지역 외 지역에도 3억원의 한도가 새로 적용된다.

KB국민은행은 오는 10일부터 별도 통보 시까지 주택구입자금대출 한도를 조정한다고 밝혔다. 가계대출의 안정적 관리 차원에서 가계여신 포트폴리오를 선제적으로 조정하기 위한 자체 제한사항이라는 설명이다.

이에 따라 수도권과 규제지역의 주택구입자금대출 최대 한도는 기존 6억원 이내에서 3억원 이내로 축소된다. 25억원 초과 주택의 경우 최대 한도 2억원으로 제한된다.

수도권과 규제지역 외 지역도 최대 한도 3억원 이내 제한을 적용한다. 기존에는 별도 최대 한도가 없었지만, 이번 조정으로 비수도권·비규제지역 주담대에도 한도 관리가 적용되는 셈이다.

다만 일부 대출은 3억원 한도 제한 대상에서 빠진다. 집단대출 가운데 중도금·이주비·잔금대출과 기금대출, 보금자리론, 전세사기 피해자 구입·경락자금대출은 이번 제한을 적용하지 않는다.

KB국민은행이 자체적으로 주담대 한도를 절반가량으로 줄이는 초강도 조치를 단행한 것은 최근 폭증한 가계대출 잔액과 무관치 않다는 분석이다. 앞서 KB국민은행은 지난해 가계대출 증가 목표치를 초과한 탓에 올해 금융당국으로부터 다른 은행 대비 낮은 증가 목표치를 부여받은 바 있다.

다만 시장에서는 KB국민은행이 선제적인 조치에 나섰을 뿐, 다른 은행들 역시 대출 수요 억제 조치를 꺼내들 것으로 전망하고 있다. 앞서 신한은행도 이날부터 이달 말까지 대출모집인을 통한 신규 가계대출 중단 조치를 발표한 바 있다.
한상욱 기자

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