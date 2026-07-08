서울특별시청 전경1 0 /정재훈 기자

서울시가 민선 9기 출범 이후 첫 4급 이상 간부 전보인사를 단행했다.시는 2026년 하반기 4급 이상 간부 전보인사를 오는 13일부터 시행한다고 8일 밝혔다.시에 따르면 이번 인사는 민선 9기 핵심 사업의 완성도를 높이고 시정 운영 실행력을 강화하기 위해 성과와 전문성을 갖춘 간부를 주요 보직에 배치하는 데 중점을 뒀다.곽종빈 시 행정국장은 "성과가 있는 곳에 기회와 책임을 부여한다는 원칙 아래 시정 핵심과제를 안정적으로 추진할 수 있는 적임자를 적재적소에 배치했다"며 "이번 인사를 기반으로 '삶의 질 특별시 서울'을 완성하기 위해 시민이 체감할 수 있는 압도적인 성과를 지속적으로 창출해 나가겠다"고 말했다.다음은 주요 인사발령 명단.◇3급 이상△최진석 재난안전실장 △정진우 복지실장 △민수홍문화본부장 △이해선 평생교육국장 △안대희 미래공간기획관 △권민 서울아리수본부장 △김형래 홍보기획관 △김명주 글로벌도시정책관 △윤재삼 기후환경본부장 △조성호관광체육국장 △박경환 민생노동국장 △정영준 디지털도시국장 △임재근 재무국장 △이창석 민생사법경찰국장 △김용학 건설기술정책관 △명노준 주택실장 직무대리 △김창규 도시공간본부장 △강석 균형발전본부장 △김설희 기획조정실 재정기획관 △조완석 기획조정실 규제혁신기획관 △변경옥 기후환경본부 자원회수시설추진단장 △이병철 주택실 주택정책관 △심재욱 도시기반시설본부 도시철도국장 △강필영 서울아리수본부 부본부장 △강경훈 기획조정실정책기획관 직무대리 △조혜정 경제실 창조산업기획관 직무대리 △최선혜 서울시립대학교 행정처장 직무대리 △김동구 주택실 건축기획관 직무대리 △강성필 도시공간기획관 △김성기 균형발전기획관<자치구 전출>△강옥현 서대문구 부구청장 △김태희 동작구 부구청장 △김수덕 강남구 부구청장 △이준형 종로구 부구청장<자치구 간 교류>△김진만 영등포구 부구청장 △김광덕 용산구 부구청장 △김기현 광진구 부구청장 △조미숙 동대문구 부구청장 △이인근 도봉구 부구청장 △사창훈 금천구 부구청장 △백운석서초구 부구청장<대외기관 파견 등>△이수연 △윤종장 △한병용 △주용태 △김승원 △남정현 △진재섭 △서인석<전출>△신대현 서울특별시의회 전출◇4급 행정△장선경 감사위원회 감사담당관 △김현아 기획조정실기획담당관 △손형권 글로벌도시정책관 외국인이민담당관 △박원근 경제실 경제정책과장 △이혜영 복지실 복지정책과장 △이영미 문화본부 문화정책과장 △이자영 평생교육국 교육지원정책과장 △이우종 디지털도시국 디지털정책과장 △김연주 재무국 재무과장 △김숙희 디자인정책관 디자인정책담당관 △강준령 주택실 주택정책과장 △김윤하균형발전본부 균형발전정책과장 △이원창 자치경찰위원회 자치경찰사업지원과장 직무대리 △김명선 홍보기획관 민원담당관 △박경민 감사위원회 청렴담당관 △박진용 감사위원회 공공감사담당관 △유미옥 감사위원회 안전감사담당관 △이순영 감사위원회 조사담당관 △정현석 시민감사옴부즈만위원회 인권담당관 △이영미 자치경찰위원회 자치경찰운영과장 △이형규 기획조정실 평가담당관 △남규하 기획조정실 법무담당관 △김남욱 기획조정실 도시경쟁력담당관 △백명철 기획조정실 공기업담당관 △양지호 여성가족실영유아담당관 △경자인 여성가족실 가족담당관 △이희숙글로벌도시정책관 다문화담당관 △정경란 글로벌도시정책관 국제협력담당관 △이응창 미래청년기획관 청년성장지원반장 △우성탁 미래청년기획관 청년사업담당관 △박은숙경제실 대학협력과장 △이남재 경제실 뷰티패션산업과장 △이재화 복지실 어르신지원과장 △조은령 복지실 통합돌봄과장 △이소영 복지실 고독대응과장 △김경진 교통실 생활교통안전과장 △주호돈 교통실 자전거PM과장 △나형선 기후환경본부 친환경건물과장 △이주영 기후환경본부 자원회수시설과장 △김정은 문화본부 박물관과장 △김홍진관광체육국 관광산업과장 △이호진 관광체육국 체육정책과장 △이경생 관광체육국 체육진흥과장 △김유진 평생교육국 중장년지원과장 △신선이 평생교육국 청소년정책과장 △민선희 시민건강국 식품정책과장 △김지혜 민생노동국상권활성화과장 △이연화 민생노동국 공정경제과장 △주재완 행정국 자치행정과장 △김장열 행정국 국제행사지원과장 △안현민 행정국 대외협력과장 △이은영 재무국 재산관리과장 △양성만 재무국 세제과장 △김은경 민생사법경찰국 안전수사과장 △박희정 건설기술정책관 건설혁신담당관 △원충희 재난안전실 중대재해예방과장 △홍성수 주택실 주거복지과장 △이현주 정원도시국 자연생태과장 △이창훈도시기반시설본부 총무부장 △김남수 서울아리수본부 중부수도사업소장 △유정태 서울아리수본부 동부수도사업소장△이상이 서울아리수본부 남부수도사업소장 △정지욱서울아리수본부 강남수도사업소장 △배덕환 미래한강본부운영부장 △고경인 미래한강본부 한강사업총괄부장 △황성원 미래한강본부 한강수상안전부장 △김규룡 서울시립대학교 기획과장 △최소정 서울시립대학교 총무과장 △송영민서울역사박물관 경영지원부장 △김세정 서울시립미술관경영지원부장 △손인호 서울대공원 경영관리부장 △윤영대 기획조정실 약자동행담당관 직무대리 △김동은 복지실장애인자립지원과장 직무대리<파견 등>△임국현 △유제우 △신혜숙<전출>△한경미 마포구<겸임해제>△강희은 안전수사과장 △김영모 동부수도사업소장 △박은섭 강남수도사업소장<조직보강에 따른 명칭 변경 등>△김태진 경제실 K컬처전략과장 △강해라 경제실 AI전략산업과장 △김미경 복지실 고령사회대응과장 △유승현 교통실 물류환승과장 △허혜경 문화본부 문화유산과장◇4급 기술·연구△이광구 도시공간본부 도시공간전략과장 △이소연 기후환경본부 녹색에너지과장 △조기성 기후환경본부 친환경차량과장 △정순규 기후환경본부 자원순환과장 △추경수 디지털도시국 정보시스템과장 △임승철 디지털도시국 데이터센터소장 △박상위 행정국 △송동욱 미래공간기획관 공공개발담당관 △박찬규 건설기술정책관 품질시험소장 △김영호 건설기술정책관 지역건축안전센터장 △이진오 재난안전실 도로관리과장 △홍현탁 재난안전실 지하안전과장 △김근용 재난안전실 도로시설과장 △황원근 재난안전실 서부도로사업소장 △전태호 재난안전실 북부도로사업소장 △윤옥광 재난안전실 강서도로사업소장 △양준모 주택실 공동주택과장 △이정식 주택실 주거정비과장 △한휘진 도시공간본부 도시계획과장 △정광순 도시공간본부 도시관리과장 △유혜미 도시공간본부 시설계획과장 △이예림 균형발전본부 도시정비과장 △박현우 균형발전본부 서부권사업과장 △권순환 정원도시국 공원조성과장 △김대성 정원도시국 조경과장 △박철수 정원도시국 동부공원여가센터소장 △신현호 정원도시국 중부공원여가센터소장 △박미성 정원도시국 서부공원여가센터소장 △박미애 정원도시국 북부공원여가센터소장 △온수진 정원도시국 서울식물원장 △이병준 도시기반시설본부 건축부장 △배광희 도시기반시설본부 설비부장 △정성훈 도시기반시설본부 도시철도설계부장 △박세진 도시기반시설본부 도시철도토목부장 △김병철 도시기반시설본부 도시철도건축부장 △전훈 도시기반시설본부 도시철도설비부장 △윤장혁 도시기반시설본부 영동대로복합개발추진단장 △김태환 서울아리수본부 생산부장 △이형순 미래한강본부 시설부장 △이문주 서울아리수본부 뚝도아리수정수센터소장 △정미선 서울아리수본부 영등포아리수정수센터소장 △김종희 서울아리수본부 암사아리수정수센터소장 △어용선 서울아리수본부 강북아리수정수센터소장 △신재원 미래한강본부 공원부장 △백대열 용산구 전출 △이유국 동대문구 전출 △이재혁 도봉구 전출 △길성호 마포구 전출 △박수미 관악구 전출 △신동권 송파구 전출 △박상빈 문화본부 서울공예박물관장 △김수정 서울역사박물관 학예연구부장 △홍미선 보건환경연구원 식품의약품부장 △김현정 보건환경연구원 강남농수산물검사소장 △이호완 물순환안전국 난지물재생센터소장 직무대리 △문학준 물순환안전국 물재생시설과장 직무대리 △최강욱 서울아리수본부 광암아리수정수센터소장 직무대리 △이미점 은평병원 간호부장 직무대리 △박운용 도시기반시설본부 도시철도사업부장 직무대리 △정현중 서울특별시의회 전출(과장요원) △노승원 서대문구 전출(국장요원) △장지광 주택실 청년주거과장 직무대리 △이재훈 주택실 모아주택과장 직무대리 △이명숙 보건환경연구원 질병연구부장(4급상당) △김애경 보건환경연구원 강북농수산물검사소장(4급상당) △신현석 건설기술정책관 기술심사담당관<인사교류 권고>△유옥현 성동구 전출 △서신석 강북구 전출 △원영구 은평구 전출