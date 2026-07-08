與전대 화두된 ‘메가프로젝트’… 의제 선점하려 맞불토론회

민주당 전당대회가 4파전으로 치러질 전망이다. 정청래 전 민주당 대표(왼쪽부터)가 8일 국회 의원회관에서 열린 서남권 반도체 클러스터 성공을 위한 정책토론회에 참석해 발언하고 있다. 김민석 전 국무총리가 전남광주통합특별시 목포 동부시장을 방문해 둘러보고 있다. 송영길, 고민정 의원은 각각 중앙당사와 국회 소통관에서 당 대표 출마 선언 기자회견을 하고 있다. /송의주·이병화 기자, 연합