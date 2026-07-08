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정치 국회·정당

與전대 화두된 ‘메가프로젝트’… 의제 선점하려 맞불토론회

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심준보 기자

승인 : 2026. 07. 08. 17:38

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자기정치 공방서 정책경쟁으로 확장
김민석 이어 정청래 '반도체 챙기기'
송영길 "입법·예산·규제혁파 속도전"
고민정, 鄭견제 출사표…4파전으로
민주당 전당대회가 4파전으로 치러질 전망이다. 정청래 전 민주당 대표(왼쪽부터)가 8일 국회 의원회관에서 열린 서남권 반도체 클러스터 성공을 위한 정책토론회에 참석해 발언하고 있다. 김민석 전 국무총리가 전남광주통합특별시 목포 동부시장을 방문해 둘러보고 있다. 송영길, 고민정 의원은 각각 중앙당사와 국회 소통관에서 당 대표 출마 선언 기자회견을 하고 있다. /송의주·이병화 기자, 연합
더불어민주당 당권 경쟁의 전선이 '3대 메가프로젝트'로 옮겨붙고 있다. 1인 1표제와 검찰개혁 등 당내 쟁점에 집중됐던 전당대회 구도가 반도체·피지컬 인공지능(AI)·AI 데이터센터 등 이재명 정부의 역점 사업을 둘러싼 정책 경쟁으로 확장되는 모습이다.

김민석 전 국무총리가 지난 7일 국회에서 관련 토론회를 열며 의제 선점에 나서자, 정청래 전 대표는 다음 날 '서남권 반도체 클러스터' 토론회로 맞불을 놨다. 같은 날 출마를 선언한 송영길 의원도 "지금부터가 진짜 속도전"이라며 가세했다.

정 전 대표는 이날 국회에서 최민희·이성윤·한민수·문정복·이지은 의원 등과 함께 '서남권 반도체 클러스터 성공을 위한 정책토론회'를 열었다. 그는 "속도전, 속전속결로 차질을 빚는 일이 없도록 해야 한다"며 "저 또한 발벗고 나서겠다"고 말했다.

광주 군공항 부지 입지 선정 논란에 대해서는 "최적의 장소라고 선택해 발표한 것으로 안다"고 했다. 다만 토론회 뒤 기자들과 만나 김 전 총리와의 차별화 여부를 묻는 질문에는 "뭘 차별화하려고 한 것이 아니다. 토론이라는 게 어제 준비해서 오늘 되는 건 아니지 않느냐"고 답했다.

앞서 김 전 총리는 지난 7일 국회 의원회관에서 '균형발전을 넘어 지방주도성장으로' 토론회를 열고 "메가프로젝트의 성공은 대한민국이 사느냐 죽느냐를 결정하는 프로젝트"라며 "여당인 민주당도 최대한 전력투구해야 할 제1 사업"이라고 강조했다. 그는 토론회 개최 배경에 대해 "이번 전당대회가 시시콜콜한 신변잡기가 아니라 당과 국가의 방향을 상징하는 어젠다 세팅을 명확히 하는 것이 가장 중요하다고 생각했다"고 설명했다.

김 전 총리의 행보는 1인 1표제와 보완수사권 폐지 등 내부 쟁점에 쏠려 있던 당권 경쟁을 '집권 여당의 실력' 경쟁으로 옮기려는 포석으로 풀이된다. 그는 방송 출연과 당대표 출마 선언식 등에서 합당·검찰개혁·공천·선거 지휘 등을 거론하며 정 전 대표의 지난 1년 당 운영을 '자기 정치'로 규정해 비판해 왔다.

이날 출마를 선언한 송 의원도 메가프로젝트와 관련해 "유치가 끝이 아니다. 민주당이 속도전의 엔진이 되겠다"며 "국회에서 입법·예산·규제 혁파로 걸림돌을 치우겠다"고 밝혔다. 송 의원은 정 전 대표 지도부를 향한 공세도 이어갔다. 그는 "지방선거는 승리의 외피를 쓴 패배였다"며 "위기는 밖이 아니라 우리 안에서 시작됐다"고 지적했다. 이어 집값 안정을 위한 주택 공급, 청년 지원을 위한 모듈형 기숙사, 주식시장 활성화를 위한 '주가 누르기 방지법' 통과 등을 3대 핵심 공약으로 내걸었다.

고민정 의원도 이날 출마를 선언하며 "당내 소통과 논의가 사라졌다"고 정 전 대표를 겨냥했다. 고 의원의 가세로 민주당 당권 경쟁은 4파전 구도로 전개될 전망이다.
심준보 기자

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