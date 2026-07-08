李, 우크라 지원-세일즈 외교… 나토서 ‘경제안보’ 협력다져

0 이재명 대통령이 7일(현지시간) 튀르키예 앙카라 컨벤션센터에서 열린 나토 방위산업 포럼에서 참석자의 질문에 답하고 있다. /연합

이재명 대통령이 8일(현지시간) 북대서양조약기구(NATO·나토) 정상회의를 계기로 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과 양자 정상회담을 시작했다. 전날 ‘한-나토 방위산업 파트너십 2.0’ 구상과 조달 기본협정 협상 개시로 K-방산의 나토 진입 기반을 마련한 데 이어, 우크라이나 1억 달러 포괄지원과 유럽 연쇄 정상외교를 통해 경제안보 외교의 폭을 넓히는 흐름이다.

청와대에 따르면 한-우크라이나 정상회담은 이날 튀르키예 앙카라에서 시작됐다. 회담에서는 러시아와 전쟁 중인 우크라이나에 대한 1억 달러 규모 포괄지원 방안과 전쟁 종식, 평화 회복을 위한 국제사회 공조 문제가 주요 의제로 다뤄질 것으로 보인다.

이는 나토 정상회의 무대에서 우크라이나 지원 기조에 보조를 맞추되 살상무기 지원과는 거리를 두는 기존 원칙을 유지하려는 접근으로 풀이된다. 우크라이나 전쟁 장기화와 북러 군사협력 심화 속에서 국제 공조의 명분은 살리면서도 군사적 개입 논란은 최소화하려는 취지다.