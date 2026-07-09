삼표그룹, 2분기 안전세션 개최…“상반기 성적표 확인”

26-0709 [사진] 삼표그룹, 2분기 임원 안전세션 개최 0 2분기 임원 안전세션이 진행 중인 모습. /삼표그룹

삼표그룹은 지난 6일 광화문 센터포인트에서 전 계열사 대표이사와 최고안전책임자(CSO), 본사 임원, 전체 공장장, 소장 등 150여명이 참석한 가운데 '2026년 2분기 임원 안전세션'을 개최했다고 9일 밝혔다.이번 2분기 세션에서는 '26년 상반기 안전성숙도 진단 결과'와 중대재해 관리 방안이 집중적으로 다뤄졌다.이번 세션에서는 안전문화 성숙도 진단 결과를 바탕으로 경영진이 직접 현장의 위험 요소를 점검하고 위험요인을 식별, 관리, 통제하는 관리 체계를 현장에 적용하는 방안을 공유하는 데 집중했다.각 계열사별로 도출된 현황과 개선 사항을 공유함으로써 단순한 통계 관리를 넘어 실질적인 현장 개선으로 이어지는 '핀셋형 안전 관리'를 구현하겠다는 의지다.이계훈 피델리티솔루션 대표를 초빙해 '중대재해 관리 개념과 방안'을 주제로 심도 있는 강연을 진행했다.삼표그룹은 단순 교육에 그치지 않고 교육을 통해 습득한 중대해재 관리 원칙을 실제 현장 개선 성과로 연결되도록 유도할 방침이다. 나아가 사업장별 위험요인과 고위험 작업을 선별하고 기존 안전활동에 중대재해 관점을 반영해 검증된 현장 적용 우수사례를 지속적으로 발굴할 계획이다.김환수 CSO는 "지난 상반기의 안전 성적표를 확인하고 하반기 안전 경영의 나침반을 설정하는 중요한 자리"라며 "경영진부터 현장 근로자까지 안전을 하나의 문화로 내재화해 숨겨진 1%의 위험 징후까지 완벽히 통제하는 무재해 현장을 만들어 나가겠다"고 말했다.