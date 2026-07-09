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파라타항공, 강원도체육회와 업무협약…참가 선수단 지원 나서

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김소영 기자

승인 : 2026. 07. 09. 09:33

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사진1 (1)
정재필 파라타항공 영업운송본부장(오른쪽부터)과 양희구 강원특별자치도체육회장이 지난 8일 강원특별자치도체육회와 업무협약(MOU)를 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다. /파라타항공
파라타항공이 강원특별자치도체육회와 업무협약(MOU)을 체결하고 전국체육대회를 비롯한 각종 체육행사 참가 선수단 지원에 나선다.

파라타항공은 강원도체육회와 업무협약을 체결했다고 9일 밝혔다.

이날 협약식에는 양 측 관계자들이 참석해 체육 분야와 항공 분야의 상호 협력 확대 방안을 논의했다.

협약에 따라 양 측은 전국체육대회 등 국내·외 각종 체육대회에 참가하는 선수단 및 관계자들의 이동 편의 증진을 위해 협력할 예정이다.

파라타항공은 항공권 예약 및 발권 지원, 항공 운송 편의 제공, 체육 행사 운영 협력 등 다양한 분야에서 강원특별자치도체육회를 지원한다.

특히 선수단과 체육 단체를 대상으로 항공권 예약 절차 간소화와 항공 운송 지원 방안을 마련해 대회 참가 과정에서 발생할 수 있는 이동 부담을 줄이고 보다 효율적인 이동 환경 조성에 힘쓸 계획이다.

정재필 파라타항공 영업운송본부장은 "강원도 지역 체육인들이 편리하고 안전하게 대회에 참가하여 기량을 마음껏 뽐낼 수 있도록 파라타항공이 뜻깊은 역할을 할 수 있게돼 기쁘게 생각한다"며 "이번 협약을 통해 강원 체육 발전을 넘어 사회와 함께 성장하는 항공사로서의 역할도 충실히 수행하겠다"고 말했다.
김소영 기자

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