LX하우시스 독점 공급 하이엔드 주방가구 인기…유통 확대

[사진1]LX하우시스의 하이엔드 수입 주방가구 '라스텔리 _카시아' 0 LX하우시스의 하이엔드 수입 주방가구 '라스텔리 카시아'. /LX하우시스

LX하우시스가 지난달부터 입주가 진행된 '부산 드파인 광안'에 '라스텔리' 공급을 완료한 가운데 서울 강남권 최대 재건축 단지인 서울 '반포 디에이치 클래스트' 주방가구 공급사로 선정돼 납품을 앞두고 있다.9일 LX하우시스에 따르면 이탈리아 하이엔드 주방가구 '라스텔리'와 '쿠치네 루베'가 재건축 시장에서 인기를 끌며 주목 받고 있다. 해당 제품은 LX하우시스가 국내에 독점 수입해 공급하고 있다.'라스텔리'는 이탈리아의 대표 하이엔드 주방가구 브랜드로 카림 라시드, 페루치오 라비아니 등 세계적인 산업디자이너들이 디자인에 참여하는 것으로 유명하다. 수납장 구성 등에서 인체 공학적인 설계로 사용 편의성을 극대화해 높은 평가를 받으며 전세계 최고급 아파트에 가장 우선적으로 시공되고 있다.'쿠치네 루베'도 이탈리아 주방가구 톱(Top) 브랜드 가운데 하나로 전세계 약 80개국에서 매장을 운영하는 등 글로벌 시장에서 탄탄한 입지를 구축하고 있다. 국내에서도 수도권 주요 재건축 단지 등을 중심으로 높은 관심을 받고 있다.LX하우시스는 그동안 아파트 재건축 단지 등 B2B시장 위주로 공급하던 라스텔리와 쿠치네 루베를 일반 개인 고객들도 구매할 수 있도록 유통을 확대할 계획이다.서울 삼성동에 위치한 LX하우시스의 하이엔드 인테리어 자재 전시장 '론첼 갤러리'와 논현동에 위치한 대표 B2C 전시장 'LX Z:IN 플래그십'에서 해당 제품들을 직접 살펴보고 구매할 수 있다.LX하우시스 관계자는 "주방 인테리어 고급화 트렌드가 빠르게 확산되고 있는 만큼 제품 자체 품질은 물론 설계, A/S 등 까지도 LX하우시스만의 차별화된 서비스를 바탕으로 하이엔드 주방가구 시장을 선도해 나가겠다"고 말했다.