LS전선, 국내 최고 송전 용량 HVDC 해저케이블 상용화 본격화

국내 최초 525kV·80℃급 PQ 통과, 송전 용량 25% 향상

장거리·대용량 송전용 차세대 해저케이블 기반 확보

LS마린솔루션과 턴키 역량 강화, 글로벌 HVDC 시장 공략

[사진자료] LS전선 직원이 HVDC 케이블을 테스트하고 있다 0 LS전선 직원이 HVDC 케이블을 테스트하고 있다. / LS전선

LS전선이 국내 최고 송전 용량의 HVDC(초고압직류송전) 해저케이블 상용화에 본격 나서며 서해안 에너지고속도로 사업 공략을 강화한다.LS전선은 국내 최초로 525kV·80℃급 HVDC 해저케이블의 PQ(Pre-Qualification) 시험을 통과했다고 9일 밝혔다.이번 PQ 시험 통과로 LS전선은 서해안 에너지고속도로 사업에 적용 가능한 525kV·80℃급 해저케이블 공급 기반을 확보했다. PQ 시험은 장기 성능과 신뢰성을 검증하는 국제 인증 절차로, 향후 사업 수주 시 형식시험(Type Test)만 거치면 제품 공급이 가능하다.이 제품은 도체의 허용 온도를 기존 70℃에서 80℃로 높여 송전 용량을 최대 25% 향상시켰다. 장거리·대용량 송전에 적합한 차세대 해저케이블로, 초고압 절연 기술과 장기 신뢰성이 요구되는 고난도 제품이다.AI 데이터센터 확산과 재생에너지 확대에 따라 장거리·대용량 송전망 구축 수요가 빠르게 증가하면서 HVDC 시장도 성장하고 있다. LS전선은 제주 2·3 연계사업과 유럽 테넷(TenneT) 프로젝트 등에 HVDC 케이블을 공급하며 국내 유일의 상용화 실적을 보유하고 있다.LS전선 관계자는 "이번 PQ 시험 통과는 차세대 국가 전력망 시장 공략을 위한 중요한 이정표"라며 "LS마린솔루션과의 제조·시공 턴키 역량을 바탕으로 에너지고속도로와 글로벌 HVDC 시장 공략을 더욱 강화해 나가겠다"고 말했다.