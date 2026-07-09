LG디스플레이 “모니터 주사율 높을수록 게임 승률 향상”

[사진1] LG디스플레이 게이밍 주사율 실험 고고익선 0 LG디스플레이 직원이 게이밍 모니터 주사율과 게임 수행능력 간의 상관관계를 입증하는 실험을 하고 있다./LG디스플레이

LG디스플레이가 게이밍 모니터의 주사율이 게임 수행능력에 미치는 영향에 대한 성능 실험을 완료하고, 국제 학회 등에 논문을 발표했다.9일 LG디스플레이가 발표한 '주사율이 FPS 게임 수행능력에 미치는 영향 분석' 연구 결과에 따르면 주사율이 높은 모니터를 사용할수록 움직이는 화면에서 피사체 식별력이 높아져 반응 속도와 정확도가 향상되는 것으로 나타났다.LG디스플레이는 성인 일반 게이머 31명을 대상으로 블라인드 테스트를 진행했다. 참가자들은 60Hz, 240Hz, 360Hz, 480Hz 등 4가지 주사율로 1인칭 슈팅 게임을 무작위 순서에 따라 체험하고 정량 지표와 정성 지표를 측정했다. 정량 지표는 히트 스코어(타격 수)와 이벤트 인터벌 타임(발생부터 제거까지 걸린 시간)을 측정했다. 정성 지표는 화면 전환 부드러움, 타깃 추적 용이성, 전반적 선호도를 조사했다.그 결과 타깃을 정확히 맞추는 히트 스코어의 경우 최저 단계인 60Hz 대비 최고 단계인 480Hz에서 승률이 38% 개선되는 것으로 확인됐다. 정성적 만족도 역시 상승했다. 게이머들은 주사율이 높을수록 화면이 더 부드럽고, 움직이는 적을 더 쉽게 추적할 수 있다고 평가했다.이러한 게임 수행능력 향상 결과는 OLED 모니터의 물리적 장점에 기인한다. OLED의 주사율이 높으면 입력 신호가 화면에 반영되는 시간인 입력지연(인풋랙)과 빠르게 움직이는 물체가 흐릿하게 보이는 '잔상(모션 블러)'이 대폭 줄어든다. 이번 실험에서도 입력지연 시간은 60Hz 대비 480Hz 환경에서 10ms 이상 줄었고, 상대적으로 줄어든 입력지연 시간 덕분에 빠르게 이동하는 적의 위치를 더 정확히 파악할 수 있었다.최영석 LG디스플레이 최고기술책임자(CTO)는 "세계 최고 주사율을 달성한 27인치 720Hz DFR OLED 등 압도적 성능의 상용화 경험을 토대로, 기술중심의 회사로서 차세대 디스플레이의 핵심 기술을 선점해 나가겠다"며 "게이밍 디스플레이 산업을 겨냥한 기술 경쟁력을 한층 강화해 나갈 것"이라고 말했다.